Белорусские гандболисты проводят сегодня матч 1/8 финала чемпионата мира по Франции против команды Швеции.



France Handball

Напомним, что белорусы не лучшим образом начали групповой этап, уступив Чили, но благодаря победам над Саудовской Аравией и Венгрией, смогли занять третье место и вышли в плей-офф.

Что касается шведов, то они в своей шестерке стали вторыми, уступив лишь сборной Дании.

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн 1/8 финала.

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