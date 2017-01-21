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Белорусские гандболисты играют на ЧМ со Швецией. Мультимедийный онлайн TUT!
Белорусские гандболисты проводят сегодня матч 1/8 финала чемпионата мира по Франции против команды Швеции.
Напомним, что белорусы не лучшим образом начали групповой этап, уступив Чили, но благодаря победам над Саудовской Аравией и Венгрией, смогли занять третье место и вышли в плей-офф.
Что касается шведов, то они в своей шестерке стали вторыми, уступив лишь сборной Дании.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн 1/8 финала.
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Белорусские гандболисты проводят сегодня матч 1/8 финала чемпионата мира по Франции против команды Швеции.
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