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Израиль выделяет 235 миллионов долларов для привлечения специалистов в IT-отрасль
22.01.2017 18:02 — Разное | Ежедневник
hyser.com.ua
Правительство Израиля утвердило пакет мер, направленных на увеличение количества рабочей силы в секторе высоких технологий.
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Иностранные специалисты получат разрешение на работу в Израиле при условии, что их зарплата будет превышать средний заработок сотрудников-израильтян минимум в два раза и составит не менее 7,8 тыс. долларов в месяц.
В рамках утверждённой программы правительство намерено увеличить количество студентов высокотехнологичных факультетов вузов на 40% за 6 лет.
Также планируется создать программы усиленной подготовки для представителей групп населения, доля которых в хай-теке слишком низка (женщины, ультраортодоксальные евреи, арабы), активизировать сотрудничество вузов с министерством обороны и подразделениями ЦАХАЛа, служба в которых увеличивает потенциал ИТ-индустрии.
Кроме того, правительство Израиля намерено поощрять возвращение на родину инженеров-программистов, уехавших за границу и репатриацию тех, кто имеет право на возвращение. Общая стоимость запланированнх мер для сохранения конкурентоспособности страны в мировом ИТ составит 235 млн долларов.
Ранее Израиль
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Правительство Израиля утвердило пакет мер, направленных на увеличение количества рабочей силы в секторе высоких технологий.
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