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Правительство Израиля утвердило пакет мер, направленных на увеличение количества рабочей силы в секторе высоких технологий.

Как пишет dev.by со ссылкой на The Israel Time, власти Израиля утвердили разрешение на ежегодный въезд в страну до 500 иностранных специалистов в попытке предупредить значимый недостаток программистов и интернет-экспертов. Согласно июньскому отчёту Министерства экономики Израиля, в течение ближайших 10 лет страна столкнётся с нехваткой 10 тыс. разработчиков.

Иностранные специалисты получат разрешение на работу в Израиле при условии, что их зарплата будет превышать средний заработок сотрудников-израильтян минимум в два раза и составит не менее 7,8 тыс. долларов в месяц.

В рамках утверждённой программы правительство намерено увеличить количество студентов высокотехнологичных факультетов вузов на 40% за 6 лет.

Также планируется создать программы усиленной подготовки для представителей групп населения, доля которых в хай-теке слишком низка (женщины, ультраортодоксальные евреи, арабы), активизировать сотрудничество вузов с министерством обороны и подразделениями ЦАХАЛа, служба в которых увеличивает потенциал ИТ-индустрии.

Кроме того, правительство Израиля намерено поощрять возвращение на родину инженеров-программистов, уехавших за границу и репатриацию тех, кто имеет право на возвращение. Общая стоимость запланированнх мер для сохранения конкурентоспособности страны в мировом ИТ составит 235 млн долларов.

Ранее Израиль объявил о старте госпрограммы «Инновационные визы», которая позволит иностранным предпринимателям жить и получать финансовую поддержку для инновационных проектов в этой стране.