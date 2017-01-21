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Первые ракетки мира у мужчин и женщин сенсационно выбыли из одиночного разряда Australian Open

22.01.2017 19:25 — Разное | Tut.by  
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Первые ракетки мира выбыли из одиночных состязаний в 7-й день открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира Большого шлема.


Энди Мюррей пакует чемоданы. Фото: Reuters

В мужском турнире в 4-м круге (1/8 финала) зачехлил ракетку лидер мирового рейтинга британец Энди Маррей, который сенсационно уступил 29-летнему Мише Звереву из Германии, занимающему 50-е место в классификации — 5:7, 7:5, 2:6, 4:6. Поединок продолжался 3 часа 33 минуты.

Напомним, что уже во 2-м круге состязаний выбыл 2-й номер мирового рейтинга серб Новак Джокович, сенсационно проигравший 117-й ракетке мира Денису Истомину из Узбекистана.

Самым возрастным четвертьфиналистом Australian Open за последние 39 лет стал швейцарец Роджер Федерер (в 35 лет 167 дней).

Уже известен состав двух из четырех четвертьфинальных пар мужского турнира:

Миша Зверев (Германия) — Роджер Федерер (Швейцария)

Станислас Вавринка (Швейцария) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция).

В 4-м круге женских соревнований первая ракетка планеты немка Ангелик Кербер всего за 68 минут уступила американке Коко Вандевеге из США, занимающей 35-е место в рейтинге — 2:6, 3:6.


Грусть Ангелик Кербер. Фото: Reuters

Уже известен состав двух из четырех четвертьфинальных пар женского турнира:

Коко Вандевеге (США) — Габринье Мугуруса (Испания)

Винус Уильямс (США) — Анастасия Павлюченко (Россия).

Победители мужского и женского одиночных турниров получат по 2 773 000 долларов, финалисты — по 1 424 000.

 
 
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Первые ракетки мира выбыли из одиночных состязаний в 7-й день открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира Большого шлема.

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