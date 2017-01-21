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Первые ракетки мира у мужчин и женщин сенсационно выбыли из одиночного разряда Australian Open
Первые ракетки мира выбыли из одиночных состязаний в 7-й день открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира Большого шлема.
В мужском турнире в 4-м круге (1/8 финала) зачехлил ракетку лидер мирового рейтинга британец Энди Маррей, который сенсационно уступил 29-летнему Мише Звереву из Германии, занимающему 50-е место в классификации — 5:7, 7:5, 2:6, 4:6. Поединок продолжался 3 часа 33 минуты.
Напомним, что уже во 2-м круге состязаний
Самым возрастным четвертьфиналистом Australian Open за последние 39 лет стал швейцарец Роджер Федерер (в 35 лет 167 дней).
Уже известен состав двух из четырех четвертьфинальных пар мужского турнира:
Миша Зверев (Германия) — Роджер Федерер (Швейцария)
Станислас Вавринка (Швейцария) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция).
В 4-м круге женских соревнований первая ракетка планеты немка Ангелик Кербер всего за 68 минут уступила американке Коко Вандевеге из США, занимающей 35-е место в рейтинге — 2:6, 3:6.
Уже известен состав двух из четырех четвертьфинальных пар женского турнира:
Коко Вандевеге (США) — Габринье Мугуруса (Испания)
Винус Уильямс (США) — Анастасия Павлюченко (Россия).
Победители мужского и женского одиночных турниров получат по 2 773 000 долларов, финалисты — по 1 424 000.
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Первые ракетки мира выбыли из одиночных состязаний в 7-й день открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира Большого шлема.
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