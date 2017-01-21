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ЦСКА под руководством Гончаренко одержал вторую победу подряд

22.01.2017 20:26 — Разное | Tut.by  
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Чемпион России московский ЦСКА одержал победу и во втором спарринге под руководством белорусского наставника Виктора Гончаренко на межсезонном сборе. В испанском Кампоаморе 22 января армейцы взяли верх над вице-чемпионом Польши «Пястом» из Гливице.


19-летний полузащитник Астемир Гордюшенко и Виктор Гончаренко. Фото: pfc-cska.com

ЦСКА — «Пяст» — 2:0

ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Игнашевич, Васин (Набабкин, 60), А. Березуцкий, Миланов, Вернблум, Головин, Гордюшенко (Кучаев, 60; Щенников, 73), Чалов, Жамалетдинов (Ионов, 46).

Голы: 1:0 — Жамалетдинов (33), 2:0 — Игнашевич (90, с пенальти).

В отличие от вчерашнего спарринга против швейцарского «Волена», где были задействованы в основном резервисты, на сей раз состав был куда ближе к боевому. Впрочем, несколько игроков вышли на поле и во второй игре, среди них и 19-летний форвард Тимур Жамалетдинов, накануне отличившийся забитым мячом и в ворота швейцарской дружины.

Виктор Гончаренко (главный тренер ЦСКА):

— Считаю, что мы очень хорошо поработали на сборе над многими аспектами, в том числе над физической подготовкой и тактикой. Очень понравилось, с какой интенсивностью проходили тренировки. Конечно, венец всему — наши игры. Всегда очень тяжело играть накануне выходных, но порадовало отношение команды. Не хватило сил на последние 20−25 минут, но считаю, что моментами мы выглядели очень хорошо как в атаке, так и в обороне, — приводит слова белорусского наставника официальный сайт ЦСКА.

Теперь после двухнедельного сбора в Испании армейцы на некоторое время вернутся в Москву. В понедельник, 23 января, в пресс-центре арены ЦСКА состоится первая пресс-конференция Виктора Гончаренко в роли главного тренера. Наставник подведет итоги первого сбора и ответит на вопросы о первых неделях работы в армейском клубе.

В межсезонье ЦСКА проведет в Кампоаморе еще два тренировочных сбора.

 
 
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Чемпион России московский ЦСКА одержал победу и во втором спарринге под руководством белорусского наставника Виктора Гончаренко на межсезонном сборе.

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