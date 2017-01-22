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Банкротится компания влиятельного фармацевта «доминиканца» Небышинца

22.01.2017 23:43 — Разное | Ежедневник  
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Банкротится компания влиятельного фармацевта «доминиканца» Небышинца

hite.by

Экономический суд Минска удовлетворил заявление немецкой компании Pharma Garant и начал дело об экономической несостоятельности одного из бизнесов известного фармацевта Николая Небышинца – «Белмедпресс».

Pharma Garant в материалах, размещенных в Едином государственном реестре сведений о банкротстве, фигурирует в качестве кредитора этой компании.

Учредителем «Белмедпресса», которое специализировалась на дистрибуции лекарственных средств, медицинских изделий и техники и лекарственной косметики, выступает другая компания Николая Небышинца, аптечный оператор  «Белмединфарм».  Он ее создал в 1994 году, став одним из пионеров отечественного фармацевтического рынка. На пике развития «Белмединфарм» объединял свыше 40 аптек практически во всех регионах Беларуси, еще в 2013 году компания входила в топ-10 крупнейших частных игроков аптечного рынка. По информации наших  источников, в 2016 году аптеки «Белмединфарма» вошли в состав новой крупной структуры игрока, который формируют гомельские бизнесмены на базе компании «Аптекарь».

Николай Небышинец в последние годы пытался диверсифицировать свой бизнес. «Белмединфарм» инвестировал в несколько проектов в недвижимости в Беларуси. Также эта компания выступила одним из соинвестором в проект по строительству иранской компанией Azarab Ind. цементного завода в  Ветковском районе. В него предполагалось вложить около 200 млн долларов, однако из-за того, что проект не сдвинулся с места в 2014 году белорусское государство расторгло инвестдоговор с иранцами.

Николай Небышинец является мастером спорта по дзюдо, долгое время занимал должность первого заместителя председателя Белорусской федерации дзюдо, был членом Минского городского совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме. Также бизнесмен – почетный консул Доминиканской Республики в Беларуси. 

 
Теги: Минск
 
 
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Экономический суд Минска удовлетворил заявление немецкой компании Pharma Garant и начал дело об экономической несостоятельности одного из бизнесов известного...

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