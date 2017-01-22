Несколько российских тренеров по легкой атлетике, отстраненных от деятельности из-за допингового скандала, продолжают готовить спортсменов. Об этом рассказывается в новом фильме немецкой общественно-правовой телекомпании ARD, сообщает DW .

О нарушении Россией предписаний IAAF авторам фильма рассказал российский бегун Андрей Дмитриев. В тексте на сайте телеканала упоминается фамилия тренера по легкой атлетике Владимира Казарина, который был фигурантом первого отчета комиссии WADA в 2015 году и «отстранен от деятельности» из-за обвинений в участии в допинговом скандале.

К слову, новый информатор ARD пять лет отучился в военном колледже Вирджинии в США, а о его спортивных успехах никто не слышал, хотя в 2009 году он был членом юношеской сборной России.

В качестве доказательства осуществления Казариным тренерской деятельности Дмитриев предоставил фотографии, сделанные 12 января 2017 года в Челябинске, на которых тренер находится вместе с бегуном на 400 метров Артемом Денмухаметовым.

Дмитриев назвал и имена других тренеров, продолжающих готовить атлетов, несмотря на обвинения в допинге. Их, вероятно, упомянут в фильме.

«Если утверждается, что мы меняемся, но при этом такие люди просто продолжают работать, то все это лицемерие и ложь. Происходит имитация перемен, которых нет», — заявил собеседник ARD.

Как рассказал авторам фильма исполнительный директор IAAF Оливье Гер, если эти сведения подтвердятся, это будет означать, что Всероссийская федерация легкой атлетики не выполнила критерии для допуска российских легкоатлетов к международным соревнованиям.

В ноябре 2015 года IAAF временно приостановила членство ВФЛА в организации.