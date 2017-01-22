Комментатор «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев на своей странице в Instagram заявил, что белорусская биатлонистка не имела ничего против России, высказываясь относительно итогов заседания комиссии IBU.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Друзья! Дарья Домрачева не против России! Даша против допинга, кем бы он ни применялся. Не надо искажать смысл сказанного Домрачевой и писать всякую фигню!

Даша, нормальные болельщики рядом с тобой! Я тоже рядом! Две сестры — Беларусь и Россия! Навсегда!" - написал Губерниев.

Ранее Домрачева сообщила, что спортсмены остались разочарованы решениями IBU на заседании по вопросам борьбы с допингом.