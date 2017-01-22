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Дмитрий Губерниев: Дарья Домрачева - против допинга, а не России
Комментатор «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев на своей странице в Instagram заявил, что белорусская биатлонистка не имела ничего против России, высказываясь относительно итогов заседания комиссии IBU.
«Друзья! Дарья Домрачева не против России! Даша против допинга, кем бы он ни применялся. Не надо искажать смысл сказанного Домрачевой и писать всякую фигню!
Даша, нормальные болельщики рядом с тобой! Я тоже рядом! Две сестры — Беларусь и Россия! Навсегда!" - написал Губерниев.
Ранее Домрачева сообщила, что спортсмены
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Комментатор "Матч-ТВ" Дмитрий Губерниев на своей странице в Instagram заявил, что белорусская биатлонистка не имела ничего против России, высказываясь относительно...
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