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Дмитрий Губерниев: Дарья Домрачева - против допинга, а не России

22.01.2017 22:47 — Разное | Tut.by  
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Комментатор «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев на своей странице в Instagram заявил, что белорусская биатлонистка не имела ничего против России, высказываясь относительно итогов заседания комиссии IBU.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Друзья! Дарья Домрачева не против России! Даша против допинга, кем бы он ни применялся. Не надо искажать смысл сказанного Домрачевой и писать всякую фигню!

Даша, нормальные болельщики рядом с тобой! Я тоже рядом! Две сестры — Беларусь и Россия! Навсегда!" - написал Губерниев.

Ранее Домрачева сообщила, что спортсмены остались разочарованы решениями IBU на заседании по вопросам борьбы с допингом.

 
 
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Комментатор "Матч-ТВ" Дмитрий Губерниев на своей странице в Instagram заявил, что белорусская биатлонистка не имела ничего против России, высказываясь относительно...

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