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Беларусь начинает пожинать первые плоды от либерализации отношений с Западом. На прошлой неделе Европарламент одобрил отмену системы квот на поставки на свой рынок белорусского текстиля.

Об этом важном решении со ссылкой на сообщение Европарламента написало литовское издание Vz . На сайте самого парламента оно пока не размещено. Не утверждено решение Советом Евросоюза, который наряду с Европарламентом является одним из двух законодательных органов ЕС.

Как сообщается, за отмену системы текстильных квот, действующих в торговле Беларуси с Евросоюзом с середины 1990-х, проголосовало 549 европарламентариев, против было 87 человек, воздержалось – 33. Как подчернул докладчик по этому вопросы финн Ханну Таккула, “я считаю, что отмена квот будет положительным сигналом для Беларуси и ее бизнеса, что будет способствовать более тесным деловым связям и повысит доверие инвесторов».

По итогам заседания, однако, было отмечено, что квоты могу быть возвращены в случае нарушения Беларусью прав человека.

Система квот, которыми регулируются поставки продукции белорусского легпрома на рынок ЕС, начала действовать с 1993 года. Согласно двустороннему соглашению ежегодно ЕС выделял белорусским текстильным и швейным предприятиям специальные квоты по 34 основным группам товаров. По условиям соглашения, общий объем экспорта мог ежегодно увеличиваться на 5%. Белорусские власти со своей стороны снижали ставки ввозных таможенных пошлин на текстильную продукцию из европейских стран. В 2004 году в связи со вступлением в Евросоюз 10 новых стран, Брюссель увеличил общую квоту сразу на 10%.

Напомним, что в прошлом году концерн «Беллегпром» стал ассоциированным членом Euratex - влиятельной Европейской конфедерации текстильной и швейной промышленности, объединяющей крупнейшие отраслевые организации Евросюза, а также Швейцарии и Турции.

Euratex была создана в 1996 году и представляет интересы около 174 тыс. предприятий с совокупным оборотом 162 млн евро и около 1,66 млн работников на уровне институтов ЕС. В Euratex представлены в качестве полноправных членов отраслевые объединения из 21 стран ЕС и на правах ассоциированных представителей структуры из еще 7 стран, среди которых Беларусь, Сербия и Египет.

Как отмечают эксперты, несмотря на возможную отмену квот, значительного роста продаж белорусской продукции на рынке ЕС ожидать не стоит. Там доминируют производители из Азии. По итогам 2015 года крупнейшими поставщиками текстиля на европейский рынок стали Китай, Турция, Индия, Пакистан и США. Пятерка экспортеров одежды выглядела следующим образом - Китай, Бангладеш, Турция, Индия и Камбоджа.

Напомним, что на прошлой неделе Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового режима для граждан 80 государств. Последние смогут посещать Беларусь через пункт пропуска Национальный аэропорт Минск на срок не более 5 суток.