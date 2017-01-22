Государственный военно-промышленный комитет Беларуси реализует мероприятия по созданию и серийному производству семейства бронированных боевых машин с использованием шасси повышенной проходимости в соответствии с требованиями, выработанными Министерством обороны.



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Как сообщил БелаПАН представитель Госкомвоенпрома Владимир Лавренюк, ОАО «Минский завод колесных тягачей» и ОАО «140 ремонтный завод» создают в интересах военного ведомства легкобронированные автомобили.

В частности это легкобронированный автомобиль «МЗКТ-490100». Новинка получила бронирование 4-го класса защиты, что позволяет использовать ее для перевозки личного состава и вооружения в условиях повышенной террористической опасности. Бронеавтомобиль оборудован бортовой информационной системой, двигателем мощностью 215 л. с. и отличается повышенной проходимостью по пересеченной местности.

Новинка борисовского ОАО «140 ремонтный завод» — бронированное транспортное средство «Кайман». Он получил усиленное противоминное частично V-образное днище и общее бронирование, соответствующее классу защиты Бр4 по ГОСТ Р 50963. При этом в лобовой проекции броня имеет класс защиты Бр5, что превышает класс защиты БТР-80.

В качестве основной силовой установки на «Каймане» используется дизельный двигатель Д-245 мощностью 170 л. с. производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод», сопряженный с пятиступенчатой усиленной механической коробкой передач. Он позволяет машине, весящей более семи тонн, разгоняться по шоссе до 100 км/ч и преодолевать на одной заправке до 1.000 км.

Одно из основных преимуществ «Каймана» перед колесными аналогами — возможность преодоления вплавь водных преград и наличие водометного движителя. Конкуренты способны без предварительной подготовки преодолевать водные преграды лишь вброд, глубиной не более 100−120 см.

В зависимости от востребованности изделия и региона поставки предусмотрена возможность модернизации изделия, в том числе: смена вида вооружения, фильтровентиляционной установки, установка системы кондиционирования воздуха, замена средств связи и т.д.

И «МЗКТ-490100», и «Кайман» более чем на 90% состоят из деталей отечественного производства.

Оба автомобиля Беларусь представит на 13-й Международной выставке вооружений и военной техники Idex-2017 в Абу-Даби 19−23 февраля.