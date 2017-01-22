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Sputnik вошел в ТОП-10 интернет-СМИ Беларуси
23.01.2017 09:00 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв — Sputnik. Портал информационного агентства и радио
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы очень рады, что сайт интересен читателю, ведь ради этого мы активно работаем. Редакция Sputnik Беларусь продолжит радовать свою аудиторию эксклюзивными материалами о неординарных людях, которыми полна Беларусь, будет следить за экономической и политической ситуацией как в стране, так и за ее пределами, делиться с читателями уникальными фактами и новостями на самые актуальные темы", — заявил руководитель Sputnik Беларусь Андрей Качура.
Рейтинг популярных новостных ресурсов был подготовлен на основании показателей интернет-аудитории компании Gemius и основан на замерах аудитории уникальных пользователей в стране, проведенных в октябре-ноябре 2016 года.
*по данным Gemius за октябрь-ноябрь 2016 года.
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По данным компании Gemius интернет-портал информационного агентства и радио Sputnik Беларусь входит в ТОП-10 ведущих национальных СМИ страны.
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