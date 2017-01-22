МИНСК, 23 янв — Sputnik. Портал информационного агентства и радио Sputnik Беларусь вошел в ТОП-10 интернет-СМИ страны наряду с лидером медиарынка Беларуси информационно-сервисным порталом TUT.BY. В рейтинг также включены ведущие онлайн-издания РБ, среди которых сайт новостного агентства БелТА, портал деловой и финансовой информации myfin.by, онлайн-версия самой массовой ежедневной общественно-политической газеты "СБ Беларусь сегодня".



© Sputnik / Виктор Толочко Sputnik Беларусь поддержит юных участников шоу НТВ "Ты супер!"

"Мы очень рады, что сайт интересен читателю, ведь ради этого мы активно работаем. Редакция Sputnik Беларусь продолжит радовать свою аудиторию эксклюзивными материалами о неординарных людях, которыми полна Беларусь, будет следить за экономической и политической ситуацией как в стране, так и за ее пределами, делиться с читателями уникальными фактами и новостями на самые актуальные темы", — заявил руководитель Sputnik Беларусь Андрей Качура.

Рейтинг популярных новостных ресурсов был подготовлен на основании показателей интернет-аудитории компании Gemius и основан на замерах аудитории уникальных пользователей в стране, проведенных в октябре-ноябре 2016 года.

Sputnik Беларусь начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на белорусском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Интернет-портал агентства входит в ТОП-10 ведущих национальных СМИ страны*. Sputnik Беларусь является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

*по данным Gemius за октябрь-ноябрь 2016 года.