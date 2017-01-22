Рабочая суббота была в нашей стране, но кажется, что и в Голливуде решили потрудиться сверх нормы, поскольку в интернете появилось множество заманчивых трейлеров. AFISHA.TUT.BY рассказывает о пятерке массовых развлекательных и авторских премьер, а также роликов к ним.

«Логан»

Премьера в мире: с 1 марта 2017 г. Режиссер: Джеймс Мэнголд Актеры: Хью Джекман, Бойд Холбрук, Дорис Моргадо, Патрик Стюарт, Стивен Мерчант

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Актер Хью Джекман последний раз исполняет роль Росомахи. Можно сказать, что уходит эпоха: теперь фильмы по комиксам обновляются молодыми артистами. К слову, в новой картине как раз маленькая девочка, тоже с когтями и пылким характером, поможет старикам Логану и профессору справиться со злой могущественной корпорацией. Режиссер Джеймс Мэнголд ранее уже снимал историю про Логана под названием «Росомаха: Бессмертный», а также мелодраму с молодым Джекманом «Кейт и Лео».

«Могучие рейнджеры»

Премьера в мире: с 22 марта 2017 г. Режиссер: Дин Израэлайт Актеры: Брайан Крэнстон, Элизабет Бэнкс, Билл Хейдер, Наоми Скотт, Дэвид Денман

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Еще один популярный сериал получил полнометражную версию. Казалось бы, «Могучие рейнджеры» больше походят на проект, схожий на те подростковые, что продюсирует Майкл Бэй, но навязчивая реклама предлагает поверить, что Rangers — звучный проект. Все разрешат кассовые сборы. По сюжету пять старшеклассников защищают свой город и планету от инопланетной угрозы.

«Эксперимент Белко»

Премьера в мире: с 10 сентября 2016 г. Режиссер: Грег МакЛин Актеры: Адриа Архона, Шон Ганн, Майкл Рукер, Тони Голдуин, Джон К. МакГинли

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Австралийский режиссер Грег МакЛин известен ужастиком «Волчья яма», который запрещен к показу в одной стране с развитым кинематографом. Вероятно, новый фильм автора также обойдет Синеокую стороной. Хотя завязка картины интригует: неизвестные устраивают социальный эксперимент, в котором группа американцев оказывается заблокирована в многоэтажном офисном здании, голос по громкой связи приказывает им участвовать в смертельной игре «Убей, или будешь убит». Все это очень похоже на «Королевскую битву», которую любит Тарантино, но кто из киношников не подсматривает.

«Моя девушка — монстр»

Премьера в мире: с 9 сентября 2016 г. Режиссер: Начо Вигалондо Актеры: Дэн Стивенс, Энн Хэтэуэй, Джейсон Судейкис, Тим Блейк Нельсон, Остин Стоуэлл

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Необычный испанский фильм рассказывает о нападении монстра на Сеул. Примечательно, что девушка Глория, которую выгнали с работы и ее бросил парень, как-то связана с южнокорейским чудовищем… В прокат СНГ фильм должен выйти в июне этого года.

«Манифест»

Премьера в мире: с 9 декабря 2015 г. Режиссер: Джулиан Роузфельдт Актеры: Кейт Бланшетт, Эрика Бауэр, Карл Дитрих, Мари Борковски Фоэдровиц, Эа-Джа Ким

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Некоторые авторские проекты медленно добираются до зрителя. Так, картина немецкого художника Джулиана Роузфельдта, снятая два года назад, только сейчас будет показана на кинофестивале «Сандэнс». В фильме «Манифест» актриса Кейт Бланшетт играет 13 разных героев, в том числе рок-звезду, телеведущую и бездомного, она зачитывает от их лица яркие монологи.