﻿ Женская сборная Беларуси (U-21) по индорхоккею стала серебряным призером ЧЕ. 21.by
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Женская сборная Беларуси (U-21) по индорхоккею стала серебряным призером ЧЕ

23.01.2017 09:04 — Разное | Tut.by  
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Женская сборная Беларуси (U-21) по индорхоккею стала серебряным призером чемпионата Европы который завершился в Вене, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Белорусская федерация хоккея на траве

В финале белорусские хоккеистки встретились с соперницами из Чехии и уступили 1:2 (основное время игры завершилось со счетом 1:1) в серии штрафных бросков.

Счет на 9-й минуте первого периода открыла Евгения Филиппович. Подопечные Любови Цимончик воспользовались ошибкой защиты оппонентов. После отдыха хоккеисткам Чехии благодаря усилиям Натали Новаковой удалось сравнять счет — 1:1. Основное время встречи завершилось вничью. В серии штрафных бросков точнее была команда Чехии, которая впервые за 20 лет выиграла золотые награды.

На предварительном этапе белорусские девушки обыграли соперниц из Польши (3:0) и Австрии (6:1). Вничью закончилась игра с командой из Швейцарии (2:2). В полуфинале белоруски играли с россиянками и победили со счетом 11:2.

Третье место на турнире в Вене заняла сборная России, которая также в серии послематчевых штрафных бросков была сильнее Швейцарии — 2:1.

Неделей ранее мужская молодежная сборная Беларуси по индорхоккею (U-21) заняла на чемпионате Европы четвертое место.

 
 
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Женская сборная Беларуси (U-21) по индорхоккею стала серебряным призером чемпионата Европы который завершился в Вене.

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