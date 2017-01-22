23 января 2017 года начинается прием заявок на участие в республиканской интернет-олимпиаде по учебному предмету "Информатика".

Научно-методическую и технико-технологическую поддержку в организации и проведении интернет-олимпиады обеспечивает Национальный институт образования.

Для участия в мероприятии приглашаются учащиеся IX-XI классов учреждений общего среднего образования, I-II курсов среднего специального и профессионально-технического образования.

Интернет-олимпиада проводится в целях повышения мотивации учащихся к учебной деятельности и стимулирования их к личностному и интеллектуальному развитию на основе привлечения максимального количества участников и обеспечения равных условий в соревновательной деятельности.

Интернет-олимпиада проходит в два этапа: дистанционный (заочный) и очный. Каждый этап включает два тура.

I тур дистанционного этапа состоится 14 марта 2017 года; II тур дистанционного этапа — 21 марта 2017 года.

I и II туры очного этапа пройдут 27 апреля 2017 года.

Победителям республиканской интернет-олимпиады будут вручены дипломы I, II и III степени и призы. Награждение победителей состоится 28 апреля 2017 года.

Желающим принять участие в республиканской интернет-олимпиаде необходимо с 23 января по 19 февраля 2017 года заполнить электронную форму (заявку) , размещенную на сайте olimp.unibel.by .