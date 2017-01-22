﻿﻿ Стартует республиканская интернет-олимпиада по информатике. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Стартует республиканская интернет-олимпиада по информатике

23.01.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

23 января 2017 года начинается прием заявок на участие в республиканской интернет-олимпиаде по учебному предмету "Информатика".

Научно-методическую и технико-технологическую поддержку в организации и проведении интернет-олимпиады обеспечивает Национальный институт образования.

Для участия в мероприятии приглашаются учащиеся IX-XI классов учреждений общего среднего образования, I-II курсов среднего специального и профессионально-технического образования.

Интернет-олимпиада проводится в целях повышения мотивации учащихся к учебной деятельности и стимулирования их к личностному и интеллектуальному развитию на основе привлечения максимального количества участников и обеспечения равных условий в соревновательной деятельности.

Интернет-олимпиада проходит в два этапа: дистанционный (заочный) и очный. Каждый этап включает два тура.

I тур дистанционного этапа состоится 14 марта 2017 года; II тур дистанционного этапа — 21 марта 2017 года.

I и II туры очного этапа пройдут 27 апреля 2017 года.

Победителям республиканской интернет-олимпиады будут вручены дипломы I, II и III степени и призы. Награждение победителей состоится 28 апреля 2017 года.

Желающим принять участие в республиканской интернет-олимпиаде необходимо с 23 января по 19 февраля 2017 года заполнить электронную форму (заявку), размещенную на сайте olimp.unibel.by.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 января 2017 года начинается прием заявок на участие в республиканской интернет-олимпиаде по учебному предмету "Информатика".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Китайский клуб готов предложить Руни рекордную зарплату в 1 млн фунтов в неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика