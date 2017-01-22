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Законы и правила обустройства гостиной. Проект "Большая квартира"
Гостиная — это центральная часть любой квартиры и дома, где по вечерам собирается вся семья, встречают гостей, проводят большую часть времени, обсуждают последние новости. Дизайн этой комнаты является отражением вкуса и стиля жизни хозяев, их предпочтений, и именно поэтому перед домовладельцами стоит задача оформления интерьера гостиной таким образом, чтобы он придавал ей максимум индивидуальности, комфорта, и уюта.
Где будем ставить диван?
Первое, на что следует обратить внимание — это диванная группа. Если площадь гостиной комнаты большая, диванную группу принято располагать в ее геометрическом центре.
Главная роль в этой группе отводится большому угловому либо прямому дивану.
Композиционно диван может дополнять одно или несколько кресел и журнальный столик. Таким образом формируется лаунж-зона, функции которой могут варьироваться от приема гостей до семейного отдыха.
В небольших по площади гостиных, где не хватает места для организации лаунж-зоны, для дивана отводится максимально возможное пространство. При этом существует определенная тенденция жертвовать креслом в угоду дивана большего размера, желая таким образом разместить более вместительный прямой или угловой диван.
Даже в небольшой гостиной желательно найти место и журнальному столику. Дополнительный комфорт это всегда хорошо, а разнообразие форм и размеров журнальных столов способно подстроиться под любые размеры и форму дивана.
Медиазона
Традиционно в гостиной должен присутствовать телевизор. Медиазону принято оформлять мебелью. Это может быть как небольшая композиция, состоящая из тумбы и шкафчиков, так и внушительных размеров мебель. Все зависит от предпочтений хозяев, площади помещения и ее стилистики. В больших по площади гостиных медиазона располагается по центру относительно лаунж-зоны. В небольших гостиных действует то же правило. Медиазона в подавляющем большинстве случаев располагается в геометрическом центре относительно дивана. Очень важным аспектом при этом является удаление телевизора от лаунж-зоны или дивана. Необходимо заранее побеспокоиться об оптимальных, комфортных для просмотра и обслуживания телевизора расстояниях. Стоит помнить правило: расстояние от экрана до дивана должно быть в 3−5 раз больше, чем диагональ экрана. Подсветка (например, светодиодная по периметру экрана) «сгладит» контраст между ярким изображением и темной комнатой.
Мини-библиотека
Книгам в гостиной самое место. Тома в классических переплетах, издания по искусству, альбомы знаменитых фотографов — все это богатство, расставленное в открытом шкафу, придаст аристократизма интерьеру, представит хозяев в выгодном свете и даст множество поводов для оживленной беседы. Нередко имеет место быть комбинация медиазоны и библиотеки.
Камин
Если мебель — это «телесная» оболочка гостиной, то огонь — это ее душа. Он будет придавать особую атмосферу релакса, согревать и успокаивать. Как правило, камин располагается неподалеку от медиазоны, но часто именно он становится центральным элементом композиции, вокруг которого формируется пространство комнаты. Если площадь гостиной не позволяет обустроить полноценный камин, на помощь приходит камины на биоэтаноле — столь же эффектные, как «живые», и вполне экологичные. В этом случае биокамин принято располагать в комбинации с медиазоной.
Освещение
В гостиной должно быть много света. Свет люстры с потолка, плюс дополнительный — от светильников в различных зонах комнаты — это основополагающий принцип освещения гостиной. Бра, торшеры, точечные светильники размещаются в разных точках и на разной высоте, чтобы образовать несколько зон комфорта: для приема гостей, для душевной беседы, для чтения.
Пастельные оттенки в декоре гостиной — самый актуальный тренд. Но с цветом можно поэкспериментировать. Например, выбрать для настенных панелей не природный «деревянный», а сочный, насыщенный цвет. Или интерьер, в целом выполненный в сдержанных тонах, «разбавить» яркими пятнами — подушками, светильниками, вазами. В гостиной нет места тусклости и мрачности. Напротив, это должна быть максимально (в стилевых пределах) светлая комната.
И пожалуй, главное правило обустройства гостиной, — индивидуальность. Не стоит боятся экспериментировать.
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Гостиная - пространство для семьи и друзей, и важно сделать его функциональным.
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