Гостиная — это центральная часть любой квартиры и дома, где по вечерам собирается вся семья, встречают гостей, проводят большую часть времени, обсуждают последние новости. Дизайн этой комнаты является отражением вкуса и стиля жизни хозяев, их предпочтений, и именно поэтому перед домовладельцами стоит задача оформления интерьера гостиной таким образом, чтобы он придавал ей максимум индивидуальности, комфорта, и уюта.



— Вне зависимости от площади, конструктива и назначения гостиной комнаты существуют ряд основополагающих принципов их зонирования и обустройства, рассказывает Виталий Ладисов, художник-дизайнер студии дизайна интерьера « ДиКинг ». — На что следует обратить особое внимание? Какие элементы мебели, техники и декора характерны для этого типа помещений?

Где будем ставить диван?

Первое, на что следует обратить внимание — это диванная группа. Если площадь гостиной комнаты большая, диванную группу принято располагать в ее геометрическом центре.

Главная роль в этой группе отводится большому угловому либо прямому дивану.



Лаунж-зона состоящая из двух прямых диванов и банкетки, расположенная в геометрическом центре гостиной. Фото с сайта rfmodel.ru

Композиционно диван может дополнять одно или несколько кресел и журнальный столик. Таким образом формируется лаунж-зона, функции которой могут варьироваться от приема гостей до семейного отдыха.

В небольших по площади гостиных, где не хватает места для организации лаунж-зоны, для дивана отводится максимально возможное пространство. При этом существует определенная тенденция жертвовать креслом в угоду дивана большего размера, желая таким образом разместить более вместительный прямой или угловой диван.



Лаунж-зона в гостиной комнате сформирована композицией из диванов и журнального столика. Фото с сайта sakhexpo.ru

Даже в небольшой гостиной желательно найти место и журнальному столику. Дополнительный комфорт это всегда хорошо, а разнообразие форм и размеров журнальных столов способно подстроиться под любые размеры и форму дивана.



Размещение лаунж-зоны в небольшой по площади гостиной. Угловой диван, журнальный столик и медиазона формируют пространство гостиной. Фото с сайта арт-интерьер.москва



Диван и журнальный столик располагаются у окна — традиционный приём обустройства небольшой по площади гостиной. Фото с сайта смоленск-мебель.рф

Медиазона

Традиционно в гостиной должен присутствовать телевизор. Медиазону принято оформлять мебелью. Это может быть как небольшая композиция, состоящая из тумбы и шкафчиков, так и внушительных размеров мебель. Все зависит от предпочтений хозяев, площади помещения и ее стилистики. В больших по площади гостиных медиазона располагается по центру относительно лаунж-зоны. В небольших гостиных действует то же правило. Медиазона в подавляющем большинстве случаев располагается в геометрическом центре относительно дивана. Очень важным аспектом при этом является удаление телевизора от лаунж-зоны или дивана. Необходимо заранее побеспокоиться об оптимальных, комфортных для просмотра и обслуживания телевизора расстояниях. Стоит помнить правило: расстояние от экрана до дивана должно быть в 3−5 раз больше, чем диагональ экрана. Подсветка (например, светодиодная по периметру экрана) «сгладит» контраст между ярким изображением и темной комнатой.









Мини-библиотека

Книгам в гостиной самое место. Тома в классических переплетах, издания по искусству, альбомы знаменитых фотографов — все это богатство, расставленное в открытом шкафу, придаст аристократизма интерьеру, представит хозяев в выгодном свете и даст множество поводов для оживленной беседы. Нередко имеет место быть комбинация медиазоны и библиотеки.



Функционально объединенные медиазона и мини библиотека. Фото с сайта dd-space.com



Мини библиотека в интерьере гостиной в классичеком стиле. Фото с сайта glubdubs.com

Камин

Если мебель — это «телесная» оболочка гостиной, то огонь — это ее душа. Он будет придавать особую атмосферу релакса, согревать и успокаивать. Как правило, камин располагается неподалеку от медиазоны, но часто именно он становится центральным элементом композиции, вокруг которого формируется пространство комнаты. Если площадь гостиной не позволяет обустроить полноценный камин, на помощь приходит камины на биоэтаноле — столь же эффектные, как «живые», и вполне экологичные. В этом случае биокамин принято располагать в комбинации с медиазоной.



Камин в гостиной, выведенный в отдельную зону. Фото с сайта mebel-go.ru



Биокамин в гостиной. Комбинация с медиазоной. Фото с сайта el-ab.ru

Освещение

В гостиной должно быть много света. Свет люстры с потолка, плюс дополнительный — от светильников в различных зонах комнаты — это основополагающий принцип освещения гостиной. Бра, торшеры, точечные светильники размещаются в разных точках и на разной высоте, чтобы образовать несколько зон комфорта: для приема гостей, для душевной беседы, для чтения.



Освещение гостиной комнаты. Центральный светильник (люстра), дополнительное зональное освещение (торшер, настольная лампа). Фото с сайта rfmodel.ru



Расстановка акцентов в освещении гостиной. Фото с сайта cwot-team.ru

Пастельные оттенки в декоре гостиной — самый актуальный тренд. Но с цветом можно поэкспериментировать. Например, выбрать для настенных панелей не природный «деревянный», а сочный, насыщенный цвет. Или интерьер, в целом выполненный в сдержанных тонах, «разбавить» яркими пятнами — подушками, светильниками, вазами. В гостиной нет места тусклости и мрачности. Напротив, это должна быть максимально (в стилевых пределах) светлая комната.



Светлая, наполненная воздухом гостиная. Фото с сайта cwot-team.ru



Цветовые и фактурные контрасты придают гостиной особый шарм. Фото с сайта woman-academia.ru

И пожалуй, главное правило обустройства гостиной, — индивидуальность. Не стоит боятся экспериментировать.

Все материалы проекта «Большая квартира»

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