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Китайский клуб готов предложить Руни рекордную зарплату в 1 млн фунтов в неделю

23.01.2017 08:57 — Разное | Tut.by  
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может продолжить карьеру в чемпионате Китая, сообщает The Sun.


Reuters

По информации издания, китайский клуб готов предложить 31-летнему английскому футболисту соглашение, по которому он бы зарабатывал 1 млн фунтов в неделю (около 1,15 млн евро). Сейчас Руни зарабатывает 300 тыс. фунтов в неделю (около 345 тыс. евро).

Если Руни согласится на переход в азиатскую команду, то трансфер, вероятнее всего, состоится летом. Таким образом, Уэйн станет самым высокооплачиваемым игроком в мире, опередив по этому показателю нападающего «Шанхай Шэньхуа» Карлоса Тевеса (615 тыс. фунтов в неделю).

Руни выступает за «МЮ» с 2004 года, после того как перешел в стан манкунианцев из «Эвертона». В нынешнем сезоне чемпионата Англии он провел 16 матчей, забил два гола и отдал пять голевых передач.

 
 
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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни может продолжить карьеру в чемпионате Китая.

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