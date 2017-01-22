— Если женщина с такими внешними данными борется за правду, она наверняка не замужем.

— Угадали.

Кинофильм «Гараж»

Героиня Лии Ахеджаковой из кинофильма «Гараж», бесспорно, идеальная кандидатура на роль борца за справедливость: всем своим внешним видом она так и кричит, что может себе это позволить: некрасивая, нескладная, без признаков косметики на лице, мать-одиночка, младший научный сотрудник, кандидат наук — обнять и плакать.

Давно замечено, что главный аргумент в любом споре с женщиной — это ее семейное положение, наличие детей и внешние данные.

Напишите пост на тему любой социальной несправедливости — и к вам в комментарии обязательно придут люди, которые, не затрагивая поднятую вами тему, открыто спросят, замужем ли вы и есть ли у вас дети, а делать репост вашей записи они будут с сопроводительным комментарием о том, какая вы страшная и жирная.

Казалось бы, какая связь? Но нет. Привязка активной гражданской позиции к внешнему виду и семейному положению по-прежнему остается одним из сильнейших стереотипов.



Кадр из фильма «8 женщин»

Если внешность женщины далека от принятых в обществе стандартов красоты, личная жизнь покрыта мраком, а она лезет на броневик и пытается бороться за чьи-то права, то сомнений нет: этот человек глубоко несчастен в личной жизни. Такая вот прямая связь внешних данных, состояния личной жизни и взглядами на жизнь.

Человек может быть двадцать лет счастлив в браке и родить десять детей, но если он громко высказывается на тему гендерного неравенства, семейного насилия и прочих «неудобных» тем, его безапелляционно запишут в несчастную одиночку и научат жизни: выйдешь замуж, родишь — вот тогда и поймешь. По умолчанию не принимая, что счастливый в браке человек может бороться за чьи-то там права и ему может быть дело до чьих-то там проблем. Это удел некрасивых и одиноких.

С появлением социальных сетей все это стало еще более очевидным. На просторах интернета мы дискутируем с людьми, с которыми не знакомы в реальной жизни, ничего о них не знаем и можем делать какие-либо выводы о них, основываясь лишь на той информации, которая содержится в профиле, и в первую очередь — по фотографиям.

Сходил, посмотрел на ваши фото, и все встало на свои места: с такими внешними данными только и остается, что с ветряными мельницами бороться.

Все замешано на внешнем виде.

— Вот настолько же некрасивая женщина, а добилась такой популярности, — часто слышу недоумение в сторону — ну кто бы мог подумать — Умы Турман или Тильды Суинтон.

Даже читая книжные отзывы, можно увидеть что-то из серии: книга отвратительная, пошел гуглить, как выглядит писательница. Ну, она хотя бы симпатичная.

Внешними данными можно оправдать или обесценить любую неудачу и любой успех. Вообще все. Ты можешь быть кем угодно, но если у тебя кривые зубы, лишний вес или плохая кожа, то они идут впереди тебя. Ты страшная, и этим все сказано.

А еще замужество.

Меня недавно поздравляли с днем рождения. Все поздравляющие от всего сердца желали найти мужа, даже не задумываясь о его реальной на данный момент пользе. Ведь муж — он же вроде как здоровье или там материальное благополучие — вопрос о его необходимости даже не поднимается, он нужен всем и всегда, и это не обсуждается.

— Если бы вышла замуж, то могла бы еще и пожить, — грустно, без надежды в голосе сказали мне, — молодая же еще.

Получается, что в норме женщина должна быть: а) красивой, б) замужем. Все остальное — это аномалия и плохо. Да и заняться ей нечем, вот она и лезет, куда не следует. А красота при этом тоже имеет вполне определенные стандарты и обязательно включает такое мощное понятие, как женственность. Локоны, шпильки, ногти, ресницы и юбка-колокол, активирующая женскую энергию. Я тоже люблю юбку-колокол. Но я люблю носить ее с легинсами и кедами, что, видимо, вызывает сбой в энергетических потоках и отпугивает потенциальных женихов. И вообще, если ты носишь кеды и с юных лет похожа на мальчика, то ты бесполое, несексуальное, несчастное существо — можно и за права побороться, чем еще тебе заниматься.

Ну так вот. Красивая и замужняя женщина. Женственная и красивая. Улыбается, помешивает суп и не думает о судьбах мира, в то время как одинокие и несчастные феминистки ломают копья в попытках доказать существование несуществующей дискриминации.

И дело не только в стереотипе, что феминистка — это обязательно страшная незамужняя и бездетная женщина, даже как-то уже неловко повторять эти замшелые штампы. Ведь все, любую деятельность обязательно привяжут к внешнему виду и семейному статусу. Помогаешь бездомным животным — рожай. Пытаешься убрать с детских площадок припаркованные автомобили — мужика бы тебе нормального.

Общество в целом нетерпимо к тем, кто выбивается из единожды установленных схем. Кому больше всех надо. Чья хата не с краю. А уж женщинам традиционно достается больше.



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Вот в Беларуси сегодня есть мужчины-молодцы, с активной гражданской позицией, изо всех сил пытающиеся сделать нашу жизнь лучше. Не секрет, что их часто ругают, высказываются на тему того, что «им больше всех надо» и прочее в том же духе. Это нормально, это не страшно — что бы ты ни делал, всегда найдутся недовольные, это не повод опускать руки. Но. Недовольные ругают мужчин за конкретные дела, за конкретную деятельность, но никому нет дела до того, как они выглядят и насколько регулярна их половая жизнь. Никто не обсуждает их внешний вид, лишний вес, неудачную прическу, никто не советует жениться и завести детей. Никто не называет их страшными. Связывать внешность мужчины с его деятельностью не принято.

Женщина же в подобной ситуации получает по полной программе, как все та же героиня Ахеджаковой:

— Да она же чокнутая!

— Правление пошло на поводу у шизофренички.

— У вас дома ребенок голодный!

— Да чего мы боимся эту курицу, пусть кудахчет, только покороче.

1979-го года фильм. Почти сорок лет прошло. И ничего не меняется.

Давно ли мы смотрели на себя в зеркало? Достаточно ли страшные для того, чтобы бороться за чьи-либо права?