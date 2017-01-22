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Белорусские биатлонистки оказались шестыми на Кубке мира

23.01.2017 09:28 — Разное | Ежедневник  
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Белорусские биатлонистки оказались шестыми на Кубке мира

фото: tvr.by

Белорусской женской сборной удалось финишировать шестыми в женской эстафетной гонке на Шестом этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Уверенную победу одержала сборная Германии (Хинц, Хаммершмидт, Хильдебранд, Дальмайер), которая на 24 секунды опередила Францию (А. Шевалье, Брайсаз, Бескон, Дорен-Абер). Третье место в борьбе с Украиной завоевала команда Италии (Виттоцци, Санфилиппо, Рунгалдьер, Вирер).

На первом этапе за сборную Беларуси бежала Надежда Скардино, которая обошлась без дополнительных патронов и передала эстафету шестой. Ирина Кривко на последнем рубеже дважды воспользовалась дополнительным патроном и отправила на дистанцию Надежду Писареву десятой.

Надежда уверенно проходила последний этап, но только с четвертой попытки закрыла последнюю мишень на второй стрельбе. Тем не менее, высокая скорость позволила Писаревой завершить этап на седьмом месте.

Дарья Домрачева ограничилась двумя дополнительными патронами и, опередив Австрию, завершила гонку на шестом месте. Это лучший результат нашей команды в этом сезоне.

 
 
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Белорусской женской сборной удалось финишировать шестыми в женской эстафетной гонке на Шестом этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

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