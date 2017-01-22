



Группа сенаторов из представителей как Демократической партии, так и республиканцев, готовит законопроект, который заблокирует президенту Дональду Трампу возможность снять санкции против России.

Как сообщил в интервью телеканалу Эй-би-си лидер демократов в сенате Чак Шумер, законодатели опасаются, что администрация Трампа может отменить санкции в обмен на сокращение ядерных вооружений со стороны России.

"Если мы отменим санкции, то мы скажем России: "Давайте, продолжайте вмешиваться в наши выборы и делать другие плохие вещи. Это пошлет такой же сигнал Китаю и Ирану. Это будет ужасно", - сказал Шумер.

По его словам, документ поддержали сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Ранее оба они критиковали риторику Трампа в отношении России. Как ожидается, законопроект будет внесен в конгресс уже на следующей неделе.

Шумер также раскритиковал речь Трампа на церемонии инаугурации и отметил, что президент использовал "популистскую риторику, чтобы скрыть правую повестку дня" своей администрации.

14 января Трамп заявил в интервью американскому изданию Wall Street Journal, что сохранит санкции в отношении России, введенные за ее действия на Украине, "по крайней мере на какое-то время".

На следующий день Трамп в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.