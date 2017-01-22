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Минтруда определилось, сколько будут доплачивать бюджетникам

23.01.2017 10:02 — Разное | Tut.by  
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Министерство труда и соцзащиты определилось, сколько будут доплачивать бюджетникам каждый месяц. Установлены конкретные размеры надбавок в зависимости от разряда. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Доплаты будут положены с 1 января 2017 года. Размеры их следующие:

  • с 1-го до 6-го разряда — 8 рублей 60 копеек;
  • с 6-го до 10-го разряда — 8 рублей;
  • с 10-го до 12-го разряда — 7 рублей 50 копеек;
  • с 12-го до 13-го разряда — 7 рублей;
  • с 13-го до 14 разряда — 6 рублей 50 копеек;
  • по 14-му разряду — 5 рублей 70 копеек.

«Ежемесячные дифференцированные доплаты не образуют ставку (оклад) и не учитываются при исчислении премий, надбавок и других выплат стимулирующего и компенсирующего характера», — уточняют в Минтруда.

Напомним, с 1 января в Беларуси выросла тарифная ставка первого разряда. Сейчас она составляет 31 рубль. От нее, как известно, зависят оклады бюджетников. Вслед за ставкой меняются и доплаты.

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Установлены размеры ежемесячных дифференцированных доплат к заработной плате работников бюджетных организаций.

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