Министерство труда и соцзащиты определилось, сколько будут доплачивать бюджетникам каждый месяц. Установлены конкретные размеры надбавок в зависимости от разряда. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Доплаты будут положены с 1 января 2017 года. Размеры их следующие:

с 1-го до 6-го разряда — 8 рублей 60 копеек;

с 6-го до 10-го разряда — 8 рублей;

с 10-го до 12-го разряда — 7 рублей 50 копеек;

с 12-го до 13-го разряда — 7 рублей;

с 13-го до 14 разряда — 6 рублей 50 копеек;

по 14-му разряду — 5 рублей 70 копеек.

«Ежемесячные дифференцированные доплаты не образуют ставку (оклад) и не учитываются при исчислении премий, надбавок и других выплат стимулирующего и компенсирующего характера», — уточняют в Минтруда.

Напомним, с 1 января в Беларуси выросла тарифная ставка первого разряда. Сейчас она составляет 31 рубль. От нее, как известно, зависят оклады бюджетников. Вслед за ставкой меняются и доплаты.

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