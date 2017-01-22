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Минтруда определилось, сколько будут доплачивать бюджетникам
Министерство труда и соцзащиты определилось, сколько будут доплачивать бюджетникам каждый месяц. Установлены конкретные размеры надбавок в зависимости от разряда. Об этом
Доплаты будут положены с 1 января 2017 года. Размеры их следующие:
«Ежемесячные дифференцированные доплаты не образуют ставку (оклад) и не учитываются при исчислении премий, надбавок и других выплат стимулирующего и компенсирующего характера», — уточняют в Минтруда.
Напомним, с 1 января в Беларуси
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Установлены размеры ежемесячных дифференцированных доплат к заработной плате работников бюджетных организаций.
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