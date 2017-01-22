Неизвестные, взломавшие один из аккаунтов издания The New York Times, разместили в нем ложное сообщение о российском ракетном ударе по США. Об этом сообщает The Hill .

This is one of the tweets people are flagging that @nytvideo says an unauthorized user sent pic.twitter.com/TUjVl4jGYo — newyorkist (@Newyorkist) 22 января 2017 г.

«Срочно: утекшее заявление Владимира Путина говорит: Россия атакует Соединенные Штаты при помощи ракет», — говорилось в тексте твита. Через несколько минут сообщение удалили.

Вместо провокационного твита издание опубликовало запись , где сообщило, что сообщение было размещено без их авторизации. Газета пообещала провести внутреннее расследование по факту инцидента.

Издание The Hill полагает, что взломщиками могли быть хакеры из группы OurMine. Раньше они распространяли фальшивые сообщения о смерти королевы Елизваеты II и певицы Бритни Спирс.