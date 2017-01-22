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Хакеры через взломанный твиттер-аккаунт сообщили об атаке России на США
Неизвестные, взломавшие один из аккаунтов издания The New York Times, разместили в нем ложное сообщение о российском ракетном ударе по США. Об этом сообщает
«Срочно: утекшее заявление Владимира Путина говорит: Россия атакует Соединенные Штаты при помощи ракет», —
Вместо провокационного твита издание опубликовало
Издание The Hill полагает, что взломщиками могли быть хакеры из группы OurMine. Раньше они распространяли фальшивые сообщения о смерти королевы Елизваеты II и певицы Бритни Спирс.
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Неизвестные, взломавшие один из аккаунтов издания The New York Times, разместили в нем ложное сообщение о российском ракетном ударе по США.
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