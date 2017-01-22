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Халява для именинника: бесплатные услуги от столичных компаний в День рождения
Если отбросить всю романтику про подарки и улыбки, день рождения ассоциируется еще и с расходами. Впрочем, не всегда. Команда
Играем в квест
Побег из тюрьмы, раскрытие череды преступлений в психбольнице и ограбление казино — наверняка у вас еще не было такого насыщенного Дня рождения.
Набравшие популярность квест-румы — отличный вариант для именинника: и друзей можно развлечь, и самому не заскучать. Главное, выбрать понравившийся сюжет. А успешное прохождение зависит от слаженной работы команды. Решать головоломки, выполнять неожиданные задания, искать ключи — одним словом, сможете почувствовать себя немножко Шерлоком Холмсом.
В квест-игру «
Идем на вечеринку
В баре «
Также виновнику торжества предоставят скидку 20% на все. В пятницу и субботу этот бонус действует только до 22:00. Главное, не забыть сделать предварительный заказ.
Акция актуальна круглый год. За подробностями лучше обратиться к администратору.
Играем в лазертаг, пейнтбол и страйкбол
В День рождения не обязательно сидеть за большим столом и кушать салаты. Можно провести этот день активно, с пользой для здоровья.
Например, в парке активного отдыха «
Акция действует круглый год, а для конкретного именинника она актуально за две недели до и две недели после Дня рождения.
Играем в бильярд и настолки
Провести День рождения в компании друзей за партией в бильярд, аэрохоккей или настольную игру можно в зале игрового пространства «
А чтобы атмосфера стала действительно праздничной, имениннику предлагают бесплатное украшение зала шарикам с гелием.
Идем в кафе
Безусловно, вопрос еды в День рождения — один из первостепенных. Не хочется долго стоять у плиты — отметьте праздник в кафе.
А если этим кафе станет «
Кстати, спецпредложение действует и на заказы доставки. Все нюансы акции уточняйте у менеджера заведения.
Празднуем в аквапарке
Мчаться с водной горки одинаково весело и в 7, и в 47. Поэтому решение отметить День рождения в аквапарке вряд ли будет ошибочным. К тому же не обязательно все время скользить с горок. Можно сходить в сауну и расслабиться в СПА.
В аквапарке «
Получить скидку можно только в билетных кассах аквапарка.
Идем в ресторан
Услугу бесплатного обслуживания именинникам предоставляет ресторан гостиничного комплекса «
Если решили отметить свой День рождения с размахом, то немного облегчить бюджет мероприятия можно за счет бесплатного обслуживания. Акция действует круглый год. Но все нюансы лучше уточнить у администратора.
Участвуем в Форт Боярд
Почувствовать себя участником шоу на выживание можно на полосе препятствий «Форт Боярд». В погоне за ключами-подсказками вам придется прыгать с 13-метровой высоты, взбираться по отвесным стенам, съезжать по канатной дороге. И это только начало.
Минимальное количество участников — 6. Если среди них есть именинник, он играет бесплатно. Акция действует за неделю до и после Дня рождения.
Кстати, в любом заведении вас, скорее всего, попросят предъявить документ, который подтвердит дату вашего рождения. Чтобы не омрачить такой важный день, не забудьте взять с собой паспорт.
Также многие столичные компании пусть и не предоставляют бесплатных услуг, но делаю внушительные скидки для именинников. Познакомиться с ними можно на страницах каталога
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