Если отбросить всю романтику про подарки и улыбки, день рождения ассоциируется еще и с расходами. Впрочем, не всегда. Команда TAM.BY нашла в городе самые крупные скидки и акции для именинников, чтобы праздник прошел с меньшим ущербом для бюджета.

Играем в квест





Что: квесты «Во сне с Фредди Крюгером», «Палата № 6», «Тюремный побег», «Ограбление казино «Рояль». Где: г. Минск, ул. Железнодорожная, 27/2 В чем бонус: именинник играет бесплатно.

Побег из тюрьмы, раскрытие череды преступлений в психбольнице и ограбление казино — наверняка у вас еще не было такого насыщенного Дня рождения.

Набравшие популярность квест-румы — отличный вариант для именинника: и друзей можно развлечь, и самому не заскучать. Главное, выбрать понравившийся сюжет. А успешное прохождение зависит от слаженной работы команды. Решать головоломки, выполнять неожиданные задания, искать ключи — одним словом, сможете почувствовать себя немножко Шерлоком Холмсом.

В квест-игру « PodZamkom » именинник играет бесплатно. Главное, чтобы в команде было минимум 3 человека и возраст участников был не ниже 12 лет. Акция актуальна круглый год.

Идем на вечеринку





Что: вечеринка в баре Где: г. Минск, пр-т Независимости, 117А В чем бонус: бесплатный вход на мероприятие

В баре « Coyote » часто устраивают веселые вечеринки и концерты, правда, вход на них обычно платный. Если очередной шумный вечер придется на День рождения посетителя, то именинника и одного его гостя пустят бесплатно.

Также виновнику торжества предоставят скидку 20% на все. В пятницу и субботу этот бонус действует только до 22:00. Главное, не забыть сделать предварительный заказ.

Акция актуальна круглый год. За подробностями лучше обратиться к администратору.

Играем в лазертаг, пейнтбол и страйкбол





Что: игра в лазертаг, пейнтбол и страйкбол Где: Минский р-он, д. Урожайная, 4 км от МКАД по Слуцкой трассе В чем бонус: именинник играет бесплатно

В День рождения не обязательно сидеть за большим столом и кушать салаты. Можно провести этот день активно, с пользой для здоровья.

Например, в парке активного отдыха « 0.67 » можно поиграть в пейнтбол, лазертаг и страйкбол. Если именинник собирает команду из 8 человек и оплачивает игровой пакет «Старт», то сам он играет бесплатно. В случае с пейнтболом бесплатную игру можно обменять на 400 дополнительных шариков с краской.

Акция действует круглый год, а для конкретного именинника она актуально за две недели до и две недели после Дня рождения.

Играем в бильярд и настолки





Что: настольные игры Где: г. Минск, ул. Куйбышева, 22, пом.122 В чем бонус: бесплатное украшение зала шариками

Провести День рождения в компании друзей за партией в бильярд, аэрохоккей или настольную игру можно в зале игрового пространства « Quvalda ». Представьте, что ваша комната превратилась в большое помещение с кучей отличных развлечений: от дартса до Xbox. Вот таким и будет День рождения в Кувалде. Сюда же можно заказать доставку еды.

А чтобы атмосфера стала действительно праздничной, имениннику предлагают бесплатное украшение зала шарикам с гелием.

Идем в кафе





Что: поход в кафе Где: г. Минск, ул. Мележа, 1; ул. Жилуновича, 15; пр-т Независимости, 186; пр-т Независимости, 83; ул. Бурдейного, 13. В чем бонус: бесплатный десерт.

Безусловно, вопрос еды в День рождения — один из первостепенных. Не хочется долго стоять у плиты — отметьте праздник в кафе.

А если этим кафе станет « Terra pizza », то можно получить скидку до 20% на весь счет и бесплатный торт. Выбирать предстоит между «Наполеоном» и «Графскими развалинами». Бонусы актуальны не только в День рождения, но и в 7 последующих дней.

Кстати, спецпредложение действует и на заказы доставки. Все нюансы акции уточняйте у менеджера заведения.

Празднуем в аквапарке





Что: поход в аквапарк Где: г. Минск, пр-т Победителей, 120 В чем бонус: именинник бесплатно посещает аквазону и сауну СПА

Мчаться с водной горки одинаково весело и в 7, и в 47. Поэтому решение отметить День рождения в аквапарке вряд ли будет ошибочным. К тому же не обязательно все время скользить с горок. Можно сходить в сауну и расслабиться в СПА.

В аквапарке « Лебяжий » именинник, собравший компанию от 7 человек, сможет бесплатно воспользоваться услугами аквазоны или комплекса аквазона+сауна СПА. Правда, бонус распространяется только на виновника торжества. Его гости будут обслуживаться по полной стоимости.

Получить скидку можно только в билетных кассах аквапарка.

Идем в ресторан





Что: банкет в ресторане Где: г. Минск, ул. Амураторская, 4 В чем бонус: бесплатное обслуживание банкета

Услугу бесплатного обслуживания именинникам предоставляет ресторан гостиничного комплекса « У фонтана ». Правда, при условии проведения банкета.

Если решили отметить свой День рождения с размахом, то немного облегчить бюджет мероприятия можно за счет бесплатного обслуживания. Акция действует круглый год. Но все нюансы лучше уточнить у администратора.

Участвуем в Форт Боярд





Что: прохождение полосы препятствий Где: п. Ратомка, ул. Красивая, 30, 5 км от МКАД В чем бонус: именинник участвует бесплатно

Почувствовать себя участником шоу на выживание можно на полосе препятствий «Форт Боярд». В погоне за ключами-подсказками вам придется прыгать с 13-метровой высоты, взбираться по отвесным стенам, съезжать по канатной дороге. И это только начало.

Минимальное количество участников — 6. Если среди них есть именинник, он играет бесплатно. Акция действует за неделю до и после Дня рождения.

Кстати, в любом заведении вас, скорее всего, попросят предъявить документ, который подтвердит дату вашего рождения. Чтобы не омрачить такой важный день, не забудьте взять с собой паспорт.

Также многие столичные компании пусть и не предоставляют бесплатных услуг, но делаю внушительные скидки для именинников. Познакомиться с ними можно на страницах каталога TAM.BY .