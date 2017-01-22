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Беларусь проведет военную инспекцию в Германии

23.01.2017 10:08 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь проведет военную инспекцию в Германии

фото: RTL Next

Военную инспекцию группа из Беларуси проведет в Германии в рамках Венского документа.

 Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

"В период с 24 по 27 января в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности инспекционная группа Республики Беларусь проведет инспекцию указанного района на территории Федеративной Республики Германия", - проинформировали в пресс-службе.

Целью инспекции является подтверждение отсутствия в указанном районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа.

 
 
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Военную инспекцию группа из Беларуси проведет в Германии в рамках Венского документа.

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