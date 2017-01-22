В сети появилось видео последствий аварии грузовика армии США, перевозившего танковые снаряды. Видео с места аварии опубликовал местный телеканал.

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Инцидент произошел в Польше на автостраде № 27. В аварии никто не пострадал, но снаряды высыпались из кузова грузовика на проезжую часть и блокировали движение автотранспорта.

Согласно сообщению полиции города Зелена Гура, армейский грузовик потерял управление, его занесло и машина вылетела с дороги.

Напомним, что США перебросили в Польшу значительную группировку войск, порядка трех тысяч военных, 87 танков «Абрамс», 18 самоходных гаубиц Paladin, 144 БМП Bradley и более 400 автомобилей Humwee.

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