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польскую дорогу засыпало американскими снарядами после ДТП
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Инцидент произошел в Польше на автостраде № 27. В аварии никто не пострадал, но снаряды
Согласно сообщению полиции города Зелена Гура, армейский грузовик потерял управление, его занесло и машина вылетела с дороги.
Напомним, что США
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Согласно сообщению полиции города Зелена Гура, армейский грузовик потерял управление, его занесло и машина вылетела с дороги.
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