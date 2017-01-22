﻿ польскую дорогу засыпало американскими снарядами после ДТП. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

польскую дорогу засыпало американскими снарядами после ДТП

23.01.2017 10:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В сети появилось видео последствий аварии грузовика армии США, перевозившего танковые снаряды. Видео с места аварии опубликовал местный телеканал.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь!

Инцидент произошел в Польше на автостраде № 27. В аварии никто не пострадал, но снаряды высыпались из кузова грузовика на проезжую часть и блокировали движение автотранспорта.

Согласно сообщению полиции города Зелена Гура, армейский грузовик потерял управление, его занесло и машина вылетела с дороги.

Напомним, что США перебросили в Польшу значительную группировку войск, порядка трех тысяч военных, 87 танков «Абрамс», 18 самоходных гаубиц Paladin, 144 БМП Bradley и более 400 автомобилей Humwee.

Читайте также: В Германию прибыли американские танки для Польши и стран Балтии

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно сообщению полиции города Зелена Гура, армейский грузовик потерял управление, его занесло и машина вылетела с дороги.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Халява для именинника: бесплатные услуги от столичных компаний в День рождения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика