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Школьник попал в реанимацию после укола антибиотика

23.01.2017 10:34 — Разное | БДГ  
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Одиннадцатилетний мальчик был госпитализирован в реанимацию Борисовской больницы после того как ему сделали укол антибиотика.

После укола цефтриаксона мальчик почувствовал головокружение и тошноту, появилась сыпь, он стал задыхаться, и родители отвезли ребенка в больницу.

Врачи сообщили, что причиной стал анафилактический шок, который вызвал не только на антибиотик, но и на раствор лидокаина, применяемый для того, чтобы укол был менее болезненным.

Напомним, что ранее в Молодеченском районе от укола антибиотика умерла 31-летняя женщина, и после этого Минздрав приостановил продажу и употребление антибиотика цефтриаксона и лидокаина, выпущенных Борисовским заводом медпрепаратов. 

 
 
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Одиннадцатилетний мальчик был госпитализирован в реанимацию Борисовской больницы после того как ему сделали укол антибиотика.

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