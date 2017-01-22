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Школьник попал в реанимацию после укола антибиотика
Одиннадцатилетний мальчик был госпитализирован в реанимацию Борисовской больницы после того как ему сделали укол антибиотика.
После укола цефтриаксона мальчик почувствовал головокружение и тошноту, появилась сыпь, он стал задыхаться, и родители отвезли ребенка в больницу.
Врачи сообщили, что причиной стал анафилактический шок, который вызвал не только на антибиотик, но и на раствор лидокаина, применяемый для того, чтобы укол был менее болезненным.
Напомним, что ранее в Молодеченском районе от укола антибиотика
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Одиннадцатилетний мальчик был госпитализирован в реанимацию Борисовской больницы после того как ему сделали укол антибиотика.
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