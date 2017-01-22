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СК определил еще один футбольный клуб, который участвовал в договорных матчах
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о передаче денежных средств игрокам команд Высшей и Первой лиг чемпионата Беларуси по футболу за обеспечение необходимого результата в ряде матчей. Об этом TUT.BY рассказала официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
По данным следствия, граждане Украины и России передавали, в том числе через посредников, деньги
В ходе расследования был установлен еще один факт предоставления и получения вознаграждения за оказание влияния на результат матча. Кроме упомянутых в предыдущих сообщениях матчей, в материалах дела фигурирует также поединок Кубка Беларуси с участием ФК «Гранит».
В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят 20 человек (в том числе бывший футболист клуба «Гранит»), в отношении пяти из них производство по уголовному делу прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (в связи с деятельным раскаянием).
Все обвиняемые дали признательные показания и возместили государству незаконно полученный доход.
Кроме того, следствием готовится представление в адрес председателя Ассоциации «Белорусская федерация футбола» об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. После завершения данной процедуры в установленные законом сроки (не более месяца) планируется передача уголовного дела по обвинению 15 человек прокурору для направления в суд.
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о передаче денежных средств игрокам команд Высшей и Первой лиг чемпионата Беларуси по футболу за...
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