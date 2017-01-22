Инцидент произошел вблизи города Рил в Северном Уэльсе. На камеру видеорегистратора попал опасный обгон, который мог закончиться очень печально.

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На записи видно, как водитель Audi пошел на рискованный обгон Renault Clio, не убедившись в безопасности своего маневра. Избежать серьезной аварии удалось лишь чудом. Audi после легкого столкновения встала на два колеса (у автокаскадеров такой трюк называется боковым вилли) и проехала между машинами. В это же время водитель фургона, в котором установлен регистратор, среагировал на ситуацию, принял левее и остановился.





В результате инцидента Audi и Renault получили повреждения. Как рассказал Daily Mail водитель фургона, Audi и его автомобиль ехали со скоростью около 100 км/ч.