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Как не нужно обгонять, или Спасение удачным боковым вилли
Инцидент произошел вблизи города Рил в Северном Уэльсе. На камеру видеорегистратора попал опасный обгон, который мог закончиться очень печально.
На записи видно, как водитель Audi пошел на рискованный обгон Renault Clio, не убедившись в безопасности своего маневра. Избежать серьезной аварии удалось лишь чудом. Audi после легкого столкновения встала на два колеса (у автокаскадеров такой трюк называется боковым вилли) и проехала между машинами. В это же время водитель фургона, в котором установлен регистратор, среагировал на ситуацию, принял левее и остановился.
В результате инцидента Audi и Renault получили повреждения. Как рассказал
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Инцидент произошел вблизи города Рил в Северном Уэльсе. На камеру видеорегистратора попал опасный обгон, который мог закончиться очень печально.
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