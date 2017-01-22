

В силу своей экологичности и красоты окна из дерева сейчас становятся все более массовым продуктом. Сегодня многие предпочитают именно деревянные конструкции, оставляя их пластиковые аналоги в прошлом. Прежде чем совершить покупку, нужно знать, как выбрать деревянные окна. При покупке следует учитывать ряд особенностей и рекомендаций.

Основа деревянных рам

Для начала следует определиться с выбором древесины для рамы со стеклами. Породы используют хвойные (ель, сосна) и лиственные (дуб, палисандр, меранти, лиственница).

Преимуществами хвойных пород выступает доступная стоимость и легкий вес. Однако при изготовлении окон дерево нуждается в дополнительной обработке по причине плохой сопротивляемости к влаге. Дешевизна изделий из хвойных пород обусловлена также мягкостью дерева. Иными словами, при длительной эксплуатации всевозможные механические воздействия могут оставлять заметные следы и отпечатки.

Системы из дуба гарантируют долгий срок службы, однако их стоимость будет выше хвойных. К недостаткам конструкций из дубовых пород относят низкий показатель сохранности тепла и большой вес. В таких случаях, чтобы снизить нагрузку, предпочтительней покупать окна из дерева с минимально возможным количеством створок и профилем рамы. Дуб тяжело поддается сушке, поэтому приобретение окон из этой древесины нужно осуществлять у проверенных производителей.

«Золотой серединой» меж двух предшествующих вариантов выступают деревянные окна из лиственницы, которая отличается прочностью, легкостью и доступными расценками. Но при этом вы получаете оконные системы с отличными влагоустойчивыми и теплосберегающими показателями. Явным плюсом будет то, что при недоработках на производстве на конечном изделии отобразятся все деформации и трещины, что предоставляет возможность сразу увидеть качество изделия покупателю.

Учитывая ряд особенностей и преимуществ, многие специалисты рекомендуют покупать оконные системы именно из лиственницы.

Тонкости производства окон из древесины

Как выбрать деревянные окна и что учесть при покупке? Для этого ознакомьтесь с некоторыми особенностями производства этих конструкций. С появлением пластиковых окон производство рам из древесины изменилось в лучшую сторону. Сегодня в изготовлении применяют специальный трехслойный клееный брус. Его использование делает раму максимально устойчивой ко всевозможным деформациям. Толщина также имеет значение: клееный брус, имеющий менее 78 мм в разрезе, не в состоянии обеспечить надлежащую теплоизоляцию в зимнюю пору. Не допускается использование бруса с сердцевиной и наличием сучков.

Фурнитура для окон из дерева

Деревянные системы сегодня наделены такой же фурнитурой, что и пластиковые. Вы с успехом можете приобрести деревянные конструкции с вертикальным и горизонтальным методом открытия створок. Убедитесь, что фурнитура имеет маркировку производителя. Приобретая оконные системы, которые рассчитаны служить несколько десятков лет, обязательно учитывайте вес створок и проверяйте их работу: они должны точно соответствовать раме, детали не должны сильно тереться друг о друга. И не забывайте, когда выбираете деревянные окна, что они требуют уход: через каждые 5-7 лет службы необходимо проводить обновление лакокрасочного покрытия, тем более с южной стороны.

Чтобы заказать деревянные окна, обращайтесь в компании из каталога TAM.BY , консультанты которых помогут определиться с выбором. Приобретая деревянные конструкции, обязательно потребуйте надлежащую документацию на свое деревянное изделие, подтверждающую качество рамы и стекол.