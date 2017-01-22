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В Борисове Volkswagen насмерть сбил пенсионерку, которая переходила дорогу на красный

23.01.2017 11:04 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла 22 января, около 19.45, на перекрестке улиц Гагарина и Голицкого в Борисове.

Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, 32-летний водитель Volkswagen Passat ехал по улице Гагарина и на перекрестке с улицей Голицкого совершил наезд на 63-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пенсионерка от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия.

РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 
 
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Авария произошла 22 января, около 19.45, на перекрестке улиц Гагарина и Голицкого.

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