Смертельная авария произошла 22 января, около 19.45, на перекрестке улиц Гагарина и Голицкого в Борисове.

Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, 32-летний водитель Volkswagen Passat ехал по улице Гагарина и на перекрестке с улицей Голицкого совершил наезд на 63-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пенсионерка от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия.

РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).