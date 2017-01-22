

Причина засорения форсунок часто кроется в некачественном топливе. При его сгорании образуется нагар в виде смолистых соединений. Внешне похожий на лаковую корку, он не соскабливается и не смывается растворителями.

Работа двигателя напрямую зависит от толщины слоя нагара: чем он толще, тем больше расход топлива.

Когда следует проводить ультразвуковую чистку форсунок

Если ваш автомобиль расходует больше топлива, чем обычно, неустойчиво работает на холостом ходу и при этом наблюдается утрата мощности, немедленно обращайтесь в СТО.

Дополнительные свидетельства засорения проявляются в следующих признаках:

повышенном показателе уровня СО / СН;

неустойчивом функционировании двигателя автомобиля;

едких выхлопных газах и детонации;

выходе из строя различных систем и узлов.

О двух способах очистки

Первый способ — с помощью химических средств. Автовладелец может сам следить за степенью загрязнения деталей, регулярно выполняя профилактику. Однако при толстом слое нагара химия может не снять его полностью.

Более эффективной и качественной признана ультразвуковая чистка форсунок. При таком способе удаляются даже сложные загрязнения.

Автомобилисты иногда сетуют на то, что после использования ультразвука форсунки перестают работать. С этим не согласны специалисты автосервиса, которые утверждают, что при этом способе выявляются неработающие места детали. При образовании толстого слоя нагара сопло деформируется и разбивается. Именно из-за этого, после проведения чистки, двигатель не заводится.

Как проводится ультразвуковая чистка форсунок?

При этом способе очистки деталь опускают в ванну, наполненную специальным раствором. На СТО для чистки используют специальные емкости — ультразвуковые ванны. Форсунки вместе с соплом опускают в ванну, затем включают ультразвуковые волны. Частота колебания этих волн способствует эффективному очищению внутренних полостей деталей.

Главное — не опустить в жидкость деталь полностью. Тогда может произойти замыкание, она станет непригодной, а вы вынуждены будете обратиться в магазины автозапчастей за новой деталью.

Очищенные детали проходят испытание на стенде, где определяется степень износа, герметичность, производительность.

Однако процедура имеет определенный минус — очищаются только форсунки, а инжектор и другие детали топливной системы остаются неочищенными. Это эффект носит название половинчатого.

Часто клиенты спрашивают о том, какому способу очистки отдать предпочтение. С помощью ультразвука проводятся реанимационные действия форсунок — проверка на точность, восстановление производительности. Промывание деталей двигателя удаляет нагар частично и является техническим обслуживанием не только форсунок, но и цилиндро-поршневой системы, топливной рампы.

Поэтому ультразвук проводится в случае подозрения в неполадках именно форсунок либо при пробеге 70 тыс. км и более. Промывку на двигателе желательно проводить через каждых 20-25 тыс. км, совмещая ее с заменой свечей.

Если вам необходима ультразвуковая чистка форсунок, обратитесь к каталогу TAM.BY , где вы найдете СТО, оказывающие данную услугу.