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Белорусские военные проведут инспекцию в Германии

23.01.2017 11:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв – Sputnik. Белорусские военные с 24 по 27 января проведут инспекцию в отведенном им районе Германии, говорится в сообщении министерства обороны Беларуси.

Белорусские военные проведут инспекцию в Германии
© flickr.com/ 7th Army Training Command
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Визит белорусской инспекционной группы пройдет в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. 

"Целью инспекции является подтверждение отсутствия в указанном для инспекции районе военной деятельности, подлежащей уведомлению в соответствии с положениями Венского документа", – пояснили в Минобороны.

Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности был принят в ноябре 2011 года на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Он является политически обязательным, ратификации не подлежит. Вступил в силу 1 декабря 2011 года.

Целью документа является осуществление согласованного набора взаимодополняющих мер укрепления доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ. По нормам документа, государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с необычной военной деятельностью и в отношении опасных инцидентов военного характера.

 
Теги: Минск
 
 
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Инспекция пройдет 24-27 января в одном из районов страны, представители Минобороны изучат, есть ли там деятельность, о которой следует уведомлять в соответствии в...

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