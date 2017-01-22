МИНСК, 23 янв – Sputnik. Белорусские военные с 24 по 27 января проведут инспекцию в отведенном им районе Германии, говорится в сообщении министерства обороны Беларуси.

Визит белорусской инспекционной группы пройдет в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

"Целью инспекции является подтверждение отсутствия в указанном для инспекции районе военной деятельности, подлежащей уведомлению в соответствии с положениями Венского документа", – пояснили в Минобороны.

Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности был принят в ноябре 2011 года на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Он является политически обязательным, ратификации не подлежит. Вступил в силу 1 декабря 2011 года.

Целью документа является осуществление согласованного набора взаимодополняющих мер укрепления доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ. По нормам документа, государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с необычной военной деятельностью и в отношении опасных инцидентов военного характера.