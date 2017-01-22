Белорусская сборная под управлением Юрия Шевцова уступила сборной Швеции в первом раунде плей-офф. Уже после первого тайма перевес в пользу шведов составил 13 мячей — 24:11. Во второй половине игры нашей команде отыграться не удалось — шведы выиграли с убедительным перевесом 41:22.



© REUTERS Pascal Rossignol Гандбол: белорусы пропустили от шведов 40 мячей на ЧМ во Франции

Поражение вполне закономерное, если учитывать, что шведы — действующие олимпийские чемпионы, заявил в эфире радио Sputnik Беларусь спортивный обозреватель информагентства Sputnik Максим Костьян .

"Давайте вернемся к матчу последнего группового раунда Беларусь — Венгрия. Тогда многие болельщики утверждали, что белорусы вырвали победу с мясом — счет был 27:25. Уже тогда было известно, что победитель пары выходит на шведов. И главный тренер венгров сказал, что играть со шведами не очень хотелось бы", — отметил Костьян.

Спортивный обозреватель опроверг комментарии многих болельщиков о том, что Беларусь — самая молодая команда первенства. По его информации, средний возраст игроков шведской сборной на год меньше, чем белорусов.

"Наши пока еще не умеют играть в быстрый гандбол в контратаке, у шведов это получается очень даже хорошо, и они этим воспользовались", — сказал он.

По словам собеседника Sputnik, из участия белорусов в гандбольном чемпионате можно вынести и положительные моменты. 20-летний игрок белорусской команды Артем Королек занял второе место по количеству забитых мячей за игру. Его достижение — 37 голов, на один больше только у тунисского гандболиста.

"Еще одно достижение — своеобразный рекорд Бориса Пуховского, который возглавил топ ассистентов этого чемпионата, — у него 39 пассов. А в списке бомбардиров по системе "гол+пасс" он финишировал вторым — у него 24 гола и те же 39 пассов", — сообщил Костьян.

Спортивный обозреватель напомнил и результат предыдущего чемпионата в Катаре в 2015 году — тогда белорусы заняли 18 место из 24 команд. В нынешнем чемпионате они на 16 месте, соответственно, у игроков есть определенные перспективы.

Беседу со спортивным обозревателем информагентства Sputnik Максимом Костьяном об итогах чемпионата мира по гандболу для белорусской сборной слушайте на радио Sputnik Беларусь.