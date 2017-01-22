Авария произошла 23 января, около 09.00, на перекрестке улиц Тимирязева и Игнатенко. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.





По предварительной информации, водитель Ford ехал по улице Тимирязева со стороны проспекта Машерова и на перекрестке с улицей Игнатенко начал выполнять разворот. В это время со встречного направления ехал Lexus, водитель которого, чтобы избежать столкновения с Ford, врезался в светофор.





От удара светофор упал на 62-летнюю женщину. Ее с места происшествия увезла скорая.