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Пятерых россиян будут судить за участие в Правом секторе
23.01.2017 11:16 — Разное | Ежедневник
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении пятерых граждан, обвиняемых в причастности к деятельности Правого сектора.
Мужчины служили в подразделении ДУК ПС на украинской территории, утверждают российские следователи. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Расследование в отношении Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова ведется по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ ("Руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней").
По версии следствия, мужчины в разное время выехали из России в Украину, где вступили в ряды Правого сектора.
"Чудинов как заместитель командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса Правый сектор, а Хамраев как боец названного подразделения принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР", - сказано в сообщении.
Стоцкий, Стригунков и Валов, как полагают в ведомстве, систематически участвовали в митингах и шествиях, организованных ПС. Кроме того, они "пропагандировали в интернете идеологию этого движения, идеализируя деятельность ее руководителей и активистов".
Следком РФ уже возбудил уголовное дело против министра обороны Степана Полторака и главы Генштаба Виктора Муженко.
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Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении пятерых граждан, обвиняемых в причастности к деятельности Правого сектора.
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