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В Бресте Renault Laguna врезался в столб: водитель в реанимации
ДТП произошло 21 января, около 18.40.
39-летний водитель Renault Laguna ехал по Варшавскому шоссе со стороны улицы Махновича направлении улицы Ковельской. На кольце он не выбрал безопасную скорость движения, автомобиль выехал за пределы дороги и врезался в столб.
В ДТП пострадал сам водитель, который не был пристегнут ремнем. Пострадавшего увезли в реанимацию областной больницы.
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Водитель не был пристегнуть ремнем безопасности.
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