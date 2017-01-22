﻿ В Бресте Renault Laguna врезался в столб: водитель в реанимации. 21.by
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В Бресте Renault Laguna врезался в столб: водитель в реанимации

23.01.2017 11:28 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло 21 января, около 18.40.


39-летний водитель Renault Laguna ехал по Варшавскому шоссе со стороны улицы Махновича направлении улицы Ковельской. На кольце он не выбрал безопасную скорость движения, автомобиль выехал за пределы дороги и врезался в столб.

В ДТП пострадал сам водитель, который не был пристегнут ремнем. Пострадавшего увезли в реанимацию областной больницы.

 
 
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Водитель не был пристегнуть ремнем безопасности.

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