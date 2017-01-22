ДТП произошло 21 января, около 18.40.





39-летний водитель Renault Laguna ехал по Варшавскому шоссе со стороны улицы Махновича направлении улицы Ковельской. На кольце он не выбрал безопасную скорость движения, автомобиль выехал за пределы дороги и врезался в столб.

В ДТП пострадал сам водитель, который не был пристегнут ремнем. Пострадавшего увезли в реанимацию областной больницы.