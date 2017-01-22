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Клип на песню Naviband для Евровидения посмотрели более 100 тыс. раз
23.01.2017 11:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Клип белорусской группы Naviband на песню для международного песенного конкурса "Евровидение-2017" набрал более 100 тысяч просмотров на YouTube.
Группа
Клип появился в интернете после прослушиваний на отбор 30 ноября, за два месяца его посмотрели лишь несколько десятков человек. Сразу после победы Naviband в отборе интерес к их творчеству возрос – по состоянию на понедельник ролик собрал более 100 тысяч просмотров.
Режиссером видео стал Александр Тобольский, снимали его на окраине Минска.
Видео с выступлением Naviband в финале отбора на "Евровидение" также стремительно набирает популярность: его просмотрели свыше 80 тысяч человек, тогда как записи других финалистов – всего по несколько тысяч раз.
Конкурс песни "Евровидение-2017" пройдет в Киеве (Украина) 9-13 мая текущего года.
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Резкий скачок по количеству просмотров клипа на песню "Гісторыя майго жыцця" произошел сразу после победы Naviband в отборе на "Евровидение-2017".
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