Клип белорусской группы Naviband на песню для международного песенного конкурса "Евровидение-2017" набрал более 100 тысяч просмотров на YouTube.

Группа Naviband победила в национальном отборе на "Евровидение" вечером в пятницу 20 января . С песней "Гісторыя майго жыцця" коллектив представит Беларусь на популярном песенном конкурсе, а белорусский язык прозвучит там впервые.

Клип появился в интернете после прослушиваний на отбор 30 ноября, за два месяца его посмотрели лишь несколько десятков человек. Сразу после победы Naviband в отборе интерес к их творчеству возрос – по состоянию на понедельник ролик собрал более 100 тысяч просмотров.

Режиссером видео стал Александр Тобольский, снимали его на окраине Минска.

Видео с выступлением Naviband в финале отбора на "Евровидение" также стремительно набирает популярность: его просмотрели свыше 80 тысяч человек, тогда как записи других финалистов – всего по несколько тысяч раз.

Конкурс песни "Евровидение-2017" пройдет в Киеве (Украина) 9-13 мая текущего года.