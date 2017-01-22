В преддверии Дня смеха легенда «Аншлага», «человек-анекдот» заставит смеяться сразу несколько белорусских городов. Зрителей ждут хиты-монологи про тещу Лидию Сергеевну, жену и ее любовника и, конечно, свежие анекдоты. В Минске шоу состоится 30 марта в Центральном доме офицеров , билеты поступили в продажу сегодня.





Балагур и весельчак, легенда «Аншлага» Игорь Маменко хорошо знаком публике, ценящей юмор. Монологи Маменко «Клещ», «Тайланд», «Соль земли» стали хитами в интернете, их пересылают друзьям, постят в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» и показывают гостям на домашних застольях. Записи его концертных выступлений собирают миллионы просмотров на Youtube.

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Потомственный цирковой артист, выпускник Московского эстрадно-циркового училища Игорь Маменко с детства знал, что смешить людей — его призвание. Он 15 лет отработал в цирке акробатом, но всегда мечтал стать коверным клоуном или выступать на эстраде. Его мечта сбылась намного позже, когда известный юморист Николай Лукинский предложил подготовить несколько совместных номеров и попробовать свои силы в «Аншлаге».

Маменко быстро вписался в актерский коллектив проекта и вскоре стал признанным артистом жанра. Публика полюбила его манеру пародировать народный говор, специфическую мимику и умение создать в зале доброжелательную и добродушную атмосферу. Миниатюры и монологи про любимую тещу Лидию Сергеевну, соседа, жену с любовником стали настоящими хитами, которых ждут зрители на каждом концерте.





Маменко известен как один из лучших рассказчиков анекдотов. Искушенная публика знает, насколько капризен этот жанр. А Маменко каждый раз удается сорвать овации. В его обширной коллекции найдутся байки на любой вкус — с перчинкой, лирические, короткие афористические и, наоборот, обстоятельные. Для своих концертных программ артист выбирает их лично и подходит к этому очень ответственно — обязательно спрашивает разрешения исполнить анекдот на публике у того, кто его впервые рассказал. Закономерно Игорь Маменко получил в народе почетное звание — «человек-анекдот».

Любовь зрителей к юмористу взаимна: Маменко с удовольствием фотографируется с поклонниками после концерта.

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В программе концерта прозвучат любимые публикой авторские монологи Маменко, свежие пародии и анекдоты. Свои новые номера артист всегда «обкатывает» на творческих встречах с публикой, и в зависимости от оценки народного «худсовета» решает, стоит ли отправляться с этими миниатюрами в «Аншлаг».

Всех, кто помнит о том, что смех продлевает жизнь, концертное агентство «Атом Интертеймент» накануне 1 апреля приглашает вдохновиться шутками и розыгрышами на концертах Игоря Маменко в Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве.

Первый концерт состоится 28 марта в Гомеле, в Общественно-культурном центре (цена билетов от 28 до 50 рублей). Затем 29 марта Игорь Маменко выступит в Могилеве (ДК Области, цена билетов от 28 до 40 рублей). 30 марта в Центральном доме офицеров артиста смогут увидеть минчане (цена билетов от 20 до 80 рублей). В Витебске концерт Игоря Маменко состоится 31 марта (КЗ «Витебск», цена билетов от 18 до 45 рублей).

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Начало всех выступлений в 19:00. Билеты поступили в продажу сегодня. Инфолиния: +375 29 106 000 2, +375 29 75 111 75. Купить билет