﻿ На трассе М1 в Дзержинском районе фура врезалась в экскаватор: потребовалась помощь спасателей. 21.by
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На трассе М1 в Дзержинском районе фура врезалась в экскаватор: потребовалась помощь спасателей

23.01.2017 11:49 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 21 января, около 06.15, вблизи деревни Рудня Дзержинского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


Фото: ГАИ Минской области

— 54-летний водитель фуры Mercedes ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. На 310 километре дороги он не справился с управлением и совершил столкновение с ехавшим впереди экскаватором, которым управлял 52-летний водитель, — сказали в ГАИ.


Фото: ГАИ Минской области

В результате столкновения водитель фуры оказался заблокирован в кабине автомобиля — его при помощи специнструмента доставали спасатели. Пострадавший с ЗЧМТ и множеством переломов госпитализирован. Водитель экскаватора в ДТП травм не получил.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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