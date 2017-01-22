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На трассе М1 в Дзержинском районе фура врезалась в экскаватор: потребовалась помощь спасателей
Авария произошла 21 января, около 06.15, вблизи деревни Рудня Дзержинского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.
— 54-летний водитель фуры Mercedes ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. На 310 километре дороги он не справился с управлением и совершил столкновение с ехавшим впереди экскаватором, которым управлял 52-летний водитель, — сказали в ГАИ.
В результате столкновения водитель фуры оказался заблокирован в кабине автомобиля — его при помощи специнструмента
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Авария произошла 21 января, около 06.15, вблизи деревни Рудня.
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