Авария произошла 21 января, около 06.15, вблизи деревни Рудня Дзержинского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.



Фото: ГАИ Минской области

— 54-летний водитель фуры Mercedes ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. На 310 километре дороги он не справился с управлением и совершил столкновение с ехавшим впереди экскаватором, которым управлял 52-летний водитель, — сказали в ГАИ.



Фото: ГАИ Минской области

В результате столкновения водитель фуры оказался заблокирован в кабине автомобиля — его при помощи специнструмента доставали спасатели . Пострадавший с ЗЧМТ и множеством переломов госпитализирован. Водитель экскаватора в ДТП травм не получил.