

Значение кухни в современной квартире переоценить невозможно. Важной является функциональность помещения и созданный уровень комфорта, достигаемый посредством расстановки мебели, в том числе, красивого комфортабельного дивана. На равной площади диван может уместить больше человек, чем стулья. При этом уровень комфорта будет выше, а обстановка шикарней.

Выбираем модель дивана на кухню: важные особенности

Кухонная мебель постоянно подвергается перепадам температуры, влажности, опасности загрязнений. Это нужно учитывать не только при заказе мебели, т.е. собственно кухни , но и при покупке дивана. Еще одна сложность в решении вопроса, какой диван выбрать на кухню, это ее размеры, ведь редкая кухня отличается солидной площадью. Для маленьких квартир приоритетное решение — компактный диванчик с небольшой глубиной, установленный вплотную к стене. Обеденную группу рационально расположить перед ним.

Угловые модели

Большую популярность обрели изделия углового типа. Достоинством выступает возможность максимального использования ограниченного пространства, именно углов, остающихся не задействованными. Они составляют заметную часть кухонного помещения, особенно небольшого.

Полукруглые модели

Полукруглые, дугообразные модели — редкость ввиду дефицита свободного места. Для владельцев больших кухонных помещений, решающих, какой диван выбрать на кухню, это интересный вариант. Правда, такая мягкая мебель требуют использования обеденного стола овальной, круглой формы, по кривизне соответствующей дуге изделия.

Практичная функциональность

Удобны в маленьких кухнях диванчики со встроенными ящиками, которые изготавливаются на заказ. Индивидуальное производство позволяет вписать изделие в интерьер любого кухонного помещения. Мебель, полностью сохраняя посадочные функции, является и вместительной емкостью для хранения принадлежностей. Единственный минус - относительно высокая стоимость, характерная для предметов меблировки, создаваемых на заказ.

Диван на кухню: материалы для обивки

Определяясь, какой диван выбрать на кухню, обратите внимание на материал обивки, качество, цвет, текстуру. Отличным вариантом является натуральная кожа. Она не намокает, легко чистится, отличается высоким уровнем износостойкости. Но отличается высокой стоимостью.

Хлопковые натуральные ткани, лён, производные шерсти, шелк чистятся труднее и загрязняются легче, чаще. Многие пятна на перечисленных материалах не отчищаются полностью. Не идеальным является и популярный, востребованный флок. Однако данную проблему можно решить с помощью дополнительного сменного покрывала на диванчик. Неплохие характеристики демонстрируют различные марки кожзама, подобных материалов, но с натуральной кожей он сравнения не выдерживает.

Цветовые решения

Расцветка кухонного дивана не имеет принципиальной важности, подбирается в рамках предпочтений покупателя. Но не нужно приобретать диванчик чрезмерно яркого окраса, так как это отвлекает от процесса пищеварения. Излишне яркие краски могут нарушить гармонию уже существующего интерьера. Многие отдают предпочтение спокойным тонам. Популярными являются и зеленый, голубой, желтый, нежно-фиалковый.

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