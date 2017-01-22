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Завершено расследование дела о договорных матчах

23.01.2017 11:37 — Разное | Ежедневник  
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Завершено расследование дела о договорных матчах

фото: sputnik.by

К передаче в суд готовится уголовное дело о подкупе игрокам команд Высшей и Первой лиг чемпионата Беларуси по футболу за обеспечение необходимого результата в ряде матчей.

Об этом сообщает Следственный комитет.

Организаторами преступной схемы, по данным правоохранителей, являлись граждане Украины и России. Они передавали деньги футболистам команд чемпионата Беларуси, которые должны были повлиять на результат. После этого преступники ставили крупные суммы в зарубежных букмекерских конторах на исход матча и получали доход.

Следователям удалось установить дополнительный эпизод предоставления вознаграждения: на матче Кубка Беларуси с участием ФК «Гранит». Всего в качестве обвиняемых по уголовному делу проходят 20 человек, в том числе бывший футболист клуба «Гранит».

В отношении пяти обвиняемых производство по уголовному делу прекращено «в связи с деятельным раскаянием» на основании п. 3 ч. 1 ст. 30 УК. Все обвиняемые дали признательные показания и возместили государству незаконно полученный доход.

Следственный комитет готовит представление в адрес председателя Белорусской федерации футбола об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Сейчас фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. После этого уголовное дело по обвинению 15 человек предоставят прокурору для направления в суд.

 
 
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К передаче в суд готовится уголовное дело о подкупе игрокам команд Высшей и Первой лиг чемпионата Беларуси по футболу за обеспечение необходимого результата в...

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