Очередники нескольких районов в этом месяце могут написать заявления на арендное жилье. Все квартиры — из вторичного жилого фонда, то есть не в новостройках.

В администрации Московского района все очередники могут написать заявление на следующее жилье:

— в доме № 8 по ул. Московская есть две комнаты в трехкомнатной квартире. Площадь двух комнат 36 кв. метров. В доме идет капремонт, заменили старые окна на стеклопакеты. Платить за комнату надо будет 126 белорусских рублей в месяц;





— в доме № 92 по ул. Карла Либкнехта есть одна комната в пятикомнатной квартире. Площадь 18,8 метра. Размер платы — 104 рубля в месяц;

— в доме № 10 по ул. Острожских предлагают двухкомнатную квартиру № 76 площадью 58 кв. метров. Платить за нее надо будет 267 белорусских рублей в месяц.

Первоочередники района могут написать заявление на две «однушки».

Одна квартира в доме № 37 по проспекту газеты «Звязда». Площадь 33,2 кв. метра, арендная плата составляет 30 белорусских рублей в месяц.

Вторая квартира находится в доме № 3 по улице Фабрициуса. Площадь жилья 33 метра, платить за него надо будет 36 рублей.

Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации Московского района (пр. Дзержинского, 10) по 6 февраля включительно.

На сайте Московского исполкома также представлено четыре арендные квартиры от компании «Белнефтехим». Написать заявление на эти квартиры могут только работники «Белнефтехима». Все квартиры — в доме по проспекту Дзержинского, 84. Три двухкомнатные, одна однокомнатная. Площадь 39,3−63,9 метра. Платить за однокомнатную надо будет 299 рублей, за «двушки» — 350−432 рубля в месяц.

Заявления на квартиры принимают по 6 февраля по адресу: проспект Дзержинского, 73, каб. № 101.

В Ленинском районе по 26 января можно успеть написать заявление на двухкомнатную квартиру общей площадью 51,1 кв. метра в жилом доме № 6 по ул. Солнечная. Размер платы составляет 235 рублей в месяц. Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации района (ул.Маяковского, 83).

Во Фрунзенском районе для всех очередников есть 14 квартир из освобождаемого жилищного фонда.





Для судей, прокурорских работников, молодых специалистов, назначенных из другой местности и других первоочередников в районе есть пять квартир.





Заявления граждан принимаются службой «одно окно» администрации района (г. Минск, ул. Кальварийская, 39 и ул. Неманская, 22) по 3 февраля включительно.