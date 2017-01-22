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Медцентр "Лодэ" предлагает белорусам вложиться в валютные облигации под 8% годовых
На рынке облигаций появился новый игрок — медицинский центр «Лодэ». Белорусам предлагают вложиться в облигации в долларах под 8% годовых. Продавать облигации начнут с 25 января.
«Проба пера» будет небольшая по объему: частный медцентр займет у белорусов пока только 500 тысяч долларов. Срок обращения облигаций — 1 год. При этом, процентный доход покупателям обещают выплачивать каждые три месяца. Номинальная стоимость одной облигации составит 100 долларов.
В Беларуси это первый опыт выпуска облигаций медцентром. До сих пор ценные бумаги предлагали в основном торговые сети и застройщики.
— «Лодэ» заинтересовано в изучении возможности рефинансирования части кредитного портфеля за счет ресурсов, привлеченных без участия банков, — пояснили в компании «ВестБизнесГрупп», которая является организатором выпуска. — Это связано, в том числе, и с тем, что компания надеется удешевить стоимость заемного финансирования, на первом этапе привлекая вкладчиков значительным спрэдом по отношению к сегодняшнему уровню ставок по депозитам, а впоследствии получая экономический эффект за счет погашения более дорогих кредитов.
Медцентр работает в Беларуси с 1992 года. Стоимость чистых активов компании, согласно проспекту эмиссии, составила 12,3 миллиона новых рублей (данные на 1 октября 2016 года). Чистая прибыль составила 861 тысячу рублей, дебиторская — задолженность — 1,6 миллиона, кредиторская задолженность — 15,2 миллиона.
За компанией не числится просроченной задолженности по платежам в бюджет. Среднесписочная численность работников на 1 января 2016 года составляла 448 человек (для сравнения — в 2014 году было 262).
В планах у «Лодэ» переоснащение медцентров новым оборудованием, расширение перечня оказываемых услуг, а также создание новых рабочих мест. На конец текущего года компания запланировала выручку на уровне 35 миллионов рублей, ожидаемая чистая прибыль — более 4,5 миллиона рублей.
Напомним, на прошлой неделе рублевые облигации белорусам
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Это первый опыт компании на рынке ценных бумаг. Занять у населения планируют немного - 500 тысяч долларов.
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