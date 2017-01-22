На рынке облигаций появился новый игрок — медицинский центр «Лодэ». Белорусам предлагают вложиться в облигации в долларах под 8% годовых. Продавать облигации начнут с 25 января.



Фото с сайта lode.by

«Проба пера» будет небольшая по объему: частный медцентр займет у белорусов пока только 500 тысяч долларов. Срок обращения облигаций — 1 год. При этом, процентный доход покупателям обещают выплачивать каждые три месяца. Номинальная стоимость одной облигации составит 100 долларов.

В Беларуси это первый опыт выпуска облигаций медцентром. До сих пор ценные бумаги предлагали в основном торговые сети и застройщики.

— «Лодэ» заинтересовано в изучении возможности рефинансирования части кредитного портфеля за счет ресурсов, привлеченных без участия банков, — пояснили в компании «ВестБизнесГрупп», которая является организатором выпуска. — Это связано, в том числе, и с тем, что компания надеется удешевить стоимость заемного финансирования, на первом этапе привлекая вкладчиков значительным спрэдом по отношению к сегодняшнему уровню ставок по депозитам, а впоследствии получая экономический эффект за счет погашения более дорогих кредитов.

Медцентр работает в Беларуси с 1992 года. Стоимость чистых активов компании, согласно проспекту эмиссии, составила 12,3 миллиона новых рублей (данные на 1 октября 2016 года). Чистая прибыль составила 861 тысячу рублей, дебиторская — задолженность — 1,6 миллиона, кредиторская задолженность — 15,2 миллиона.

За компанией не числится просроченной задолженности по платежам в бюджет. Среднесписочная численность работников на 1 января 2016 года составляла 448 человек (для сравнения — в 2014 году было 262).

В планах у «Лодэ» переоснащение медцентров новым оборудованием, расширение перечня оказываемых услуг, а также создание новых рабочих мест. На конец текущего года компания запланировала выручку на уровне 35 миллионов рублей, ожидаемая чистая прибыль — более 4,5 миллиона рублей.

Напомним, на прошлой неделе рублевые облигации белорусам предложил купить хозяин дискаунтеров «Остров чистоты», а Минфин начал продажу валютных облигаций сразу трех выпусков.