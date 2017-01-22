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Архитекторы хотят частично сохранить частный сектор в районе Харьковской

23.01.2017 12:24 — Разное | Tut.by  
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Архитекторы предлагают частично сохранить усадебную застройку в границах улиц Гусовского — Харьковской — Одоевского — Верещагина, сообщили агентству «Минск-Новости» в УП «Минскградо».


Предыдущий проект предусматривал полный снос частных домовладений и размещение многоквартирного жилья. Но он не был реализован, договор с инвестором расторгнут. И архитекторы рассмотрели застройку этого района в другом ракурсе.

— Рекомендуем снести дома, расположенные возле основных магистралей — улиц Одоевского и Гусовского. А срединную зону, по-нашему мнению, можно оставить, — рассказал разработчик нового проекта Вячеслав Евсеев.

Улицу Гусовского планируется расширить, вдоль нее построить дома в 9−10 этажей. Так как территория со стороны улицы Одоевского попадает в санитарно-защитную зону Кальварийского кладбища (а по новым нормативам она увеличилась до 300 м), здесь предлагается разместить паркинги, которые полностью обеспечат жителей местами для хранения автомобилей.

Предусмотрена и реконструкция улично-дорожной сети остающегося частного сектора. Там, где это возможно, предлагается расширить местные проезды, чтобы могли проехать машины скорой помощи, пожарной службы, сделать тротуары, проложить канализацию и ливневку.

— В частности, исправили переулка 3-го сентября, он был кривой. Несколько подправили улицу Верещагина, — добавил Вячеслав Евсеев.


Что касается социальной инфраструктуры, в высотках, которые будут стоять на улице Гусовского, первые этажи будут отданы под магазины и объекты бытового обслуживания. Архитекторы считают, что здесь достаточно будет школы на 300 мест и детского сада, рассчитанного на 95 воспитанников. В предыдущем проекте требовалось более мощное учебное заведение, которое бы приняло 1000 учеников, и два дошкольных учреждения.

Новый проект уже прошел согласование в комитете архитектуры и строительства Мингорисполкома, в ближайшее время он будет направлен на рассмотрение в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, после чего его представят на общественное обсуждение.

 
Теги: Минск
 
 
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Предыдущий проект предусматривал полный снос частных домов.

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