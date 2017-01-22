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Моуринью уволил мальчиков, подающих мячи на "Олд Траффорд"

23.01.2017 12:42 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался недоволен работой болл-боев в матче против «Ливерпуля» (1:1).


Фото: manutd.com

Жозе Моуринью распорядился уволить болл-боев на «Олд Траффорд» из-за того, что они слишком медленно подавали мячи игрокам, сообщает football24.ua со ссылкой на Daily Mirror.

Теперь болл-боями будут работать игроки команды МЮ U-16.

По мнению Жозе Моуринью, юные футболисты лучше понимают игровые ситуации и качественнее будут подавать мячи.

«Манчестер Юнайтед», главным тренером которого с нынешнего сезона является Жозе Моуринью, с 41 очком после 22 матчей занимает сейчас лишь 6-е место в английской премьер-лиге. Впереди с 55 баллами прошлогодний клуб португальца «Челси», которым нынче руководит итальянский специалист Антонио Конте, в лидерах также «Арсенал» — 47 (22), «Тоттенхэм» — 46 (22), «Ливерпуль» — 45 (22), «Манчестер Сити» — 43 (22).

 
 
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался недоволен работой болл-боев в матче против "Ливерпуля".

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