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Белорус в седьмой раз попался в Вильнюсе за то, что таксовал без прав
Литовская полиция в Вильнюсе на выходных обнаружила белоруса, который незаконно предоставлял услуги такси, сообщает
На выходных ночью в Вильнюсе проводился традиционный рейд полиции. По дороге к месту рейда полицейские составили протоколы в отношении двух водителей, у которых не не было водительских прав.
На улице Озо в литовской столице попался бесправный водитель автомобиля Ford — гражданин Беларуси, 1978 года рождения, у которого есть разрешение на проживание в Литве.
Как оказалось, мужчина незаконно предоставлял услуги такси, при этом прав на управление автомобилем он не имел. Выяснилось, что за вождение без прав он уже был осужден шесть раз.
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Мужчина не только не имел права таксовать, но и не имел водительского удостоверения.
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