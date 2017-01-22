Литовская полиция в Вильнюсе на выходных обнаружила белоруса, который незаконно предоставлял услуги такси, сообщает Delfi.lt . При этом, мужчина не имел прав на управление транспортным средством — выяснилось, что мужчина был осужден за лишение прав уже шесть раз.





На выходных ночью в Вильнюсе проводился традиционный рейд полиции. По дороге к месту рейда полицейские составили протоколы в отношении двух водителей, у которых не не было водительских прав.

На улице Озо в литовской столице попался бесправный водитель автомобиля Ford — гражданин Беларуси, 1978 года рождения, у которого есть разрешение на проживание в Литве.





Как оказалось, мужчина незаконно предоставлял услуги такси, при этом прав на управление автомобилем он не имел. Выяснилось, что за вождение без прав он уже был осужден шесть раз.