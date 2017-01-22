﻿ Белорус в седьмой раз попался в Вильнюсе за то, что таксовал без прав. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорус в седьмой раз попался в Вильнюсе за то, что таксовал без прав

23.01.2017 12:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Литовская полиция в Вильнюсе на выходных обнаружила белоруса, который незаконно предоставлял услуги такси, сообщает Delfi.lt. При этом, мужчина не имел прав на управление транспортным средством — выяснилось, что мужчина был осужден за лишение прав уже шесть раз.


На выходных ночью в Вильнюсе проводился традиционный рейд полиции. По дороге к месту рейда полицейские составили протоколы в отношении двух водителей, у которых не не было водительских прав.

На улице Озо в литовской столице попался бесправный водитель автомобиля Ford — гражданин Беларуси, 1978 года рождения, у которого есть разрешение на проживание в Литве.


Как оказалось, мужчина незаконно предоставлял услуги такси, при этом прав на управление автомобилем он не имел. Выяснилось, что за вождение без прав он уже был осужден шесть раз.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина не только не имел права таксовать, но и не имел водительского удостоверения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Медцентр "Лодэ" предлагает белорусам вложиться в валютные облигации под 8% годовых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика