﻿ Третья часть "ХХХ" возглавила минский прокат, в США уступила лидерство триллеру Шьямалана. 21.by
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Третья часть "ХХХ" возглавила минский прокат, в США уступила лидерство триллеру Шьямалана

23.01.2017 12:57 — Разное | Tut.by  
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Фильм «Три икса: Мировое господство» с Вин Дизелем в главных ролях предсказуемо возглавил минский прокат. А вот в США лента заняла только второе место, уступив лидерство триллеру «Сплит». Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.


Фильм «Три икса: Мировое господство» в Минске, по данным столичного «Киновидеопроката», заработал 61 тысячу белорусских рублей. В США проект заработал только 20 миллионов долларов в премьерный уикенд. В свое время первая часть боевика на старте заработала 44,5 миллиона, а общие сборы ленты тогда составили 277 миллионов. Зато «Три икса: Мировое господство» неплохо стартовало в мировом прокате: плюс 50 миллионов долларов к домашним сборам.

При этом новый проект с Вин Дизелем имеет невысокие рейтинги: 44% свежести на портале Rotten Tomatoes. Обозреватели пишут о схожести фильма «Три икса» с франшизой «Форсаж», но не в пользу первого.

На втором месте в Минске остался мюзикл «Ла-ла Ленд», сборы картины составили 50 тысяч рублей. Мировые сборы музыкального фильма превысили 173 миллиона долларов.

Третье место в Минске заняла комедия «Почему он?»: доход составил 35 тысяч рублей. Четвертое и пятое места в столице у проектов «Кредо убийцы» и «Невеста». Сборы фильмов — 21 и 11 тысяч рублей.

В американском прокате лидирует триллер «Сплит», главную роль в котором исполнил Джеймс МакЭвой. Картина М. Найт Шьямалана на старте заработала 40 миллионов долларов. Фильм также получил хорошие отзывы критиков.

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Также стоит отметить кассовый успех фильма «Изгой-один» из франшизы «Звездный войны». Мировые сборы проекта превысили миллиард долларов. Знаковый рубеж картина преодолела на 39-й день проката.

 
Теги: Минск
 
 
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Фильм "Три икса: Мировое господство" с Вин Дизелем в главных ролях предсказуемо возглавил минский прокат.

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