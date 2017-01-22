Фильм « Три икса: Мировое господство » с Вин Дизелем в главных ролях предсказуемо возглавил минский прокат. А вот в США лента заняла только второе место, уступив лидерство триллеру «Сплит». Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





Фильм «Три икса: Мировое господство» в Минске, по данным столичного «Киновидеопроката», заработал 61 тысячу белорусских рублей. В США проект заработал только 20 миллионов долларов в премьерный уикенд. В свое время первая часть боевика на старте заработала 44,5 миллиона, а общие сборы ленты тогда составили 277 миллионов. Зато «Три икса: Мировое господство» неплохо стартовало в мировом прокате: плюс 50 миллионов долларов к домашним сборам.

При этом новый проект с Вин Дизелем имеет невысокие рейтинги: 44% свежести на портале Rotten Tomatoes. Обозреватели пишут о схожести фильма «Три икса» с франшизой «Форсаж», но не в пользу первого.

На втором месте в Минске остался мюзикл « Ла-ла Ленд », сборы картины составили 50 тысяч рублей. Мировые сборы музыкального фильма превысили 173 миллиона долларов.

Третье место в Минске заняла комедия « Почему он? »: доход составил 35 тысяч рублей. Четвертое и пятое места в столице у проектов «Кредо убийцы» и «Невеста». Сборы фильмов — 21 и 11 тысяч рублей.

В американском прокате лидирует триллер «Сплит», главную роль в котором исполнил Джеймс МакЭвой. Картина М. Найт Шьямалана на старте заработала 40 миллионов долларов. Фильм также получил хорошие отзывы критиков.

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Также стоит отметить кассовый успех фильма « Изгой-один » из франшизы «Звездный войны». Мировые сборы проекта превысили миллиард долларов. Знаковый рубеж картина преодолела на 39-й день проката.