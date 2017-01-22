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Третья часть "ХХХ" возглавила минский прокат, в США уступила лидерство триллеру Шьямалана
Фильм «
Фильм «Три икса: Мировое господство» в Минске, по данным столичного «Киновидеопроката», заработал 61 тысячу белорусских рублей. В США проект заработал только 20 миллионов долларов в премьерный уикенд. В свое время первая часть боевика на старте заработала 44,5 миллиона, а общие сборы ленты тогда составили 277 миллионов. Зато «Три икса: Мировое господство» неплохо стартовало в мировом прокате: плюс 50 миллионов долларов к домашним сборам.
При этом новый проект с Вин Дизелем имеет невысокие рейтинги: 44% свежести на портале Rotten Tomatoes. Обозреватели пишут о схожести фильма «Три икса» с франшизой «Форсаж», но не в пользу первого.
На втором месте в Минске остался мюзикл «
Третье место в Минске заняла комедия «
В американском прокате лидирует триллер «Сплит», главную роль в котором исполнил Джеймс МакЭвой. Картина М. Найт Шьямалана на старте заработала 40 миллионов долларов. Фильм также получил хорошие отзывы критиков.
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Также стоит отметить кассовый успех фильма «
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Фильм "Три икса: Мировое господство" с Вин Дизелем в главных ролях предсказуемо возглавил минский прокат.
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