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Внимание, розыск: следствие ищет очевидцев смертельного ДТП под Ушачами с участием маршрутки
Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев, которые могут оказать содействие и помощь в расследовании аварии, произошедшей 5 января на трассе Лепель — Полоцк — граница РФ.
Напомним, вблизи деревни Сорочино в Ушачском районе при встречном разъезде маршрутное такси Mercedes по касательной столкнулось
В результате ДТП 28-летний пассажир маршрутного такси умер при доставлении в больницу. Еще девять человек были госпитализированы.
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Следователи разыскивают также и пассажиров маршрутного микроавтобуса, которые покинули место аварии до приезда следственно-оперативной группы.
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