Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев, которые могут оказать содействие и помощь в расследовании аварии, произошедшей 5 января на трассе Лепель — Полоцк — граница РФ.



Фото: Следственный комитет

Напомним, вблизи деревни Сорочино в Ушачском районе при встречном разъезде маршрутное такси Mercedes по касательной столкнулось с отвалом бульдозера , который МАЗ перевозил на трале.

В результате ДТП 28-летний пассажир маршрутного такси умер при доставлении в больницу. Еще девять человек были госпитализированы.

Следователи просят свидетелей и очевидцев данного происшествия, а также пассажиров маршрутного микроавтобуса, которые покинули место аварии до приезда следственно-оперативной группы, оказать помощь в расследовании ДТП. Телефоны для связи: 8017 389−50−64, 389−50−78, 389−50−02.