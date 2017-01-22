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Внимание, розыск: следствие ищет очевидцев смертельного ДТП под Ушачами с участием маршрутки

23.01.2017 12:52 — Разное | Tut.by  
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Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев, которые могут оказать содействие и помощь в расследовании аварии, произошедшей 5 января на трассе Лепель — Полоцк — граница РФ.


Фото: Следственный комитет

Напомним, вблизи деревни Сорочино в Ушачском районе при встречном разъезде маршрутное такси Mercedes по касательной столкнулось с отвалом бульдозера, который МАЗ перевозил на трале.

В результате ДТП 28-летний пассажир маршрутного такси умер при доставлении в больницу. Еще девять человек были госпитализированы.

Следователи просят свидетелей и очевидцев данного происшествия, а также пассажиров маршрутного микроавтобуса, которые покинули место аварии до приезда следственно-оперативной группы, оказать помощь в расследовании ДТП. Телефоны для связи: 8017 389−50−64, 389−50−78, 389−50−02.

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Следователи разыскивают также и пассажиров маршрутного микроавтобуса, которые покинули место аварии до приезда следственно-оперативной группы.

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