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В России «белорусские яблоки» уничтожили бульдозерами

23.01.2017 12:33 — Разное | Ежедневник  
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В России «белорусские яблоки» уничтожили бульдозерами

фото: kp.by

В Казани инспекторы Россельхознадзора нашли польские яблоки и турецкие помидоры, импортированные Беларусью.

На прошлой неделе на предприятии «Плодоовощная база» города Казани Россельхознадзор провел проверку, сообщается на сайте ведомства.

Инспекторы обнаружили польские фрукты: яблоки и груши в количестве 237 кг, винограда - 253 кг. Также нашлось 151 кг томатов турецкого происхождения и 10 кг – испанского

«Страны происхождения были указаны на этикетках. Импортером продукции является Республика Беларусь», — отмечается в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством указанная продукция изъята из оборота и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов механическим путем.

 
 
Ссылка на источник 31
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В Казани инспекторы Россельхознадзора нашли польские яблоки и турецкие помидоры, импортированные Беларусью.

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