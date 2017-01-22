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В России «белорусские яблоки» уничтожили бульдозерами
23.01.2017 12:33 — Разное | Ежедневник
фото: kp.by
В Казани инспекторы Россельхознадзора нашли польские яблоки и турецкие помидоры, импортированные Беларусью.
На прошлой неделе на предприятии «Плодоовощная база» города Казани Россельхознадзор провел проверку, сообщается на сайте ведомства.
Инспекторы обнаружили польские фрукты: яблоки и груши в количестве 237 кг, винограда - 253 кг. Также нашлось 151 кг томатов турецкого происхождения и 10 кг – испанского
«Страны происхождения были указаны на этикетках. Импортером продукции является Республика Беларусь», — отмечается в сообщении.
В соответствии с действующим законодательством указанная продукция изъята из оборота и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов механическим путем.
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В Казани инспекторы Россельхознадзора нашли польские яблоки и турецкие помидоры, импортированные Беларусью.
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