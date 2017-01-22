МИНСК, 23 янв – Sputnik. Существенное похолодание ожидается в Беларуси на текущей неделе, однако затем к выходным снова придет оттепель, сообщил Sputnik в понедельник начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.



© Sputnik / Виктор Толочко Морозы вернутся в Беларусь в среду

"Стартует ультраполярное вторжение: будет резкое короткое похолодание – от оттепели до морозов и обратно", – сказал синоптик.

По словам Рябова, во вторник погода будет теплой и ветреной, возможен мокрый снег, температура ночью составит от 0 до –6°С, днем от –2 до +3°С.

"В среду ожидается вторжение арктического воздуха, давление начнет расти, а температура – падать: в течение суток –3..–9°С, по северо-восточной половине –10..–12°С", – уточнил синоптик.

Впоследствии ожидается дальнейшее похолодание, местами пройдет кратковременный снег.

"В четверг Беларусь окажется практически в сердце барического максимума, станет малооблачно, штиль, в ночь ударят морозы", – сказал Рябов, сообщив, что ночью будет до –17°С, при прояснениях до –22°С, днем –3..–10°С.

В пятницу, по информации Гидромета, ожидается постепенное падение давления и вновь медленный рост температуры.