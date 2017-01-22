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28-я Всемирная зимняя Универсиада в Алматы: состав белорусской сборной

23.01.2017 13:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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28-я Всемирная зимняя Универсиада пройдет в городе Алматы с 29 января по 8 февраля, отдельные соревнования начнутся уже 28 января. Казахстан станет первой страной, принимающей престижные зимние соревнования на постсоветском пространстве. До этого летние игры проходили в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.

Заявки на участие в Универсиаде подали спортсмены из 60 стран. Ожидается, что в соревнованиях примет участие более двух тысяч студентов, а трансляцию Игр посмотрят телезрители из 80 стран.

В белорусскую спортивную делегацию вошли 23 спортсмена из шести вузов, состав сборной опубликован на портале Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов. Спортсмены из Беларуси будут бороться за награды в биатлоне, горнолыжном и конькобежном спорте, лыжных гонках, фигурном катании и фристайле.

Универсиада – международные спортивные соревнования среди студентов, которые проводятся Международной федерацией университетского спорта (FISU). Первые "Мировые Игры среди студентов" состоялись в 1923 году в Париже. Летние и зимние Универсиады проводятся каждые два года, летние Игры 2017 года пройдут на Тайване (Китайский Тайбэй) в августе.

Инфографика подготовлена совместно с коллегами из Sputnik Казахстан.

 
 
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29 января в Казахстане состоится открытие Всемирной зимней Универсиады. Факты о студенческих Играх и состав сборной Беларуси – в инфографике Sputnik.

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