28-я Всемирная зимняя Универсиада пройдет в городе Алматы с 29 января по 8 февраля, отдельные соревнования начнутся уже 28 января. Казахстан станет первой страной, принимающей престижные зимние соревнования на постсоветском пространстве. До этого летние игры проходили в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.

Заявки на участие в Универсиаде подали спортсмены из 60 стран. Ожидается, что в соревнованиях примет участие более двух тысяч студентов, а трансляцию Игр посмотрят телезрители из 80 стран.

В белорусскую спортивную делегацию вошли 23 спортсмена из шести вузов, состав сборной опубликован на портале Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов. Спортсмены из Беларуси будут бороться за награды в биатлоне, горнолыжном и конькобежном спорте, лыжных гонках, фигурном катании и фристайле.

Универсиада – международные спортивные соревнования среди студентов, которые проводятся Международной федерацией университетского спорта (FISU). Первые "Мировые Игры среди студентов" состоялись в 1923 году в Париже. Летние и зимние Универсиады проводятся каждые два года, летние Игры 2017 года пройдут на Тайване (Китайский Тайбэй) в августе.

Инфографика подготовлена совместно с коллегами из Sputnik Казахстан .