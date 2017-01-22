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Гиперзвуковое оружие, которое готовит Россия: подробности
На днях Министерство обороны России сообщило о скором появлении в войсках гиперзвукового оружия. Наряду с боевыми лазерами, уже принятыми на вооружение российской армии на подходе
Телеканал RT
Что значит гиперзвуковое?
Оружие считается гиперзвуковым, если его скорость превышает пять чисел Маха. Величина, названная по имени ученого Эрнста Маха, вычисляется по формуле, где скорость потока делится на местную скорость звука.
И эта величина имеет свойство меняться в зависимости от условий полета материальной точки. Гиперзвуковые технологии предполагают движение со скоростью от 5 Махов или 6120 км/ч.
Какие существуют проблемы?
Ключевая особенность гиперзвукового оружия — невозможность его перехватить существующими системами ПВО или ПРО. Но создание такого оружия требует преодоления ряда сложностей.
Самое главное — защитить корпус боеприпаса от перегрева и разрушения на огромной скорости. Во вторых, нужно нейтрализовать облако раскаленной плазмы, которое образуется вокруг тела, летящего на гиперзвуке в атмосфере.
Плазма моментально сжигает антенны и ведет к потере контроля над ракетой. Похоже, российским ученым удалось обойти обе эти проблемы.
«Циркон»
Первым гиперзвуковое ударное оружие получит атомный крейсер «Адмирал Нахимов». В процессе модернизации и ремонта, который завершится в 2018 году, корабль получит противокорабельные ракеты «Циркон». Стандартное расстояние современного морского боя в 250 км "Циркон" преодолевает за 2,5 минуты.
Такими ракетами планируется оснастить и другой российский атомный крейсер — «Петр Великий», а также тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и перспективные подлодки проекта «Хаски».
«Объект 4202»
Еще один образец российского гиперзвукового оружия — «Объект 4202», который на западе называют U-71. Боеголовка способна маневрировать на скорости порядка шести чисел Маха по направлению и тангажу, что делает ее перехват невозможным.
Максимальная скорость боеголовки составляет 15 чисел Маха, а большая часть ее полета проходит на высоте около 100 км.
Существование этого оружия
Борис Обносов назвал тему по «4202» закрытой и дал понять, что для создания такого оружия нужна системная работа, которая уже ведется.
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Гиперзвуковые технологии предполагают движение со скоростью от 5 Махов или 6120 км/ч.
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