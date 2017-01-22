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Гиперзвуковое оружие, которое готовит Россия: подробности

23.01.2017 13:30 — Разное | Tut.by  
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На днях Министерство обороны России сообщило о скором появлении в войсках гиперзвукового оружия. Наряду с боевыми лазерами, уже принятыми на вооружение российской армии на подходе оружие на ранее не использовавшихся физических принципах.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: infagrad.ru

Телеканал RT рассказал, о каком именно гиперзвуковом оружии шла речь в сообщении российского военного ведомства.

Что значит гиперзвуковое?

Оружие считается гиперзвуковым, если его скорость превышает пять чисел Маха. Величина, названная по имени ученого Эрнста Маха, вычисляется по формуле, где скорость потока делится на местную скорость звука.

И эта величина имеет свойство меняться в зависимости от условий полета материальной точки. Гиперзвуковые технологии предполагают движение со скоростью от 5 Махов или 6120 км/ч.

Какие существуют проблемы?

Ключевая особенность гиперзвукового оружия — невозможность его перехватить существующими системами ПВО или ПРО. Но создание такого оружия требует преодоления ряда сложностей.


Фото: rg.ru

Самое главное — защитить корпус боеприпаса от перегрева и разрушения на огромной скорости. Во вторых, нужно нейтрализовать облако раскаленной плазмы, которое образуется вокруг тела, летящего на гиперзвуке в атмосфере.

Плазма моментально сжигает антенны и ведет к потере контроля над ракетой. Похоже, российским ученым удалось обойти обе эти проблемы.

«Циркон»

Первым гиперзвуковое ударное оружие получит атомный крейсер «Адмирал Нахимов». В процессе модернизации и ремонта, который завершится в 2018 году, корабль получит противокорабельные ракеты «Циркон». Стандартное расстояние современного морского боя в 250 км "Циркон" преодолевает за 2,5 минуты.


Крейсер "Адмирал Нахимов". Фото: bort080.ru

Такими ракетами планируется оснастить и другой российский атомный крейсер — «Петр Великий», а также тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и перспективные подлодки проекта «Хаски».

«Объект 4202»

Еще один образец российского гиперзвукового оружия — «Объект 4202», который на западе называют U-71. Боеголовка способна маневрировать на скорости порядка шести чисел Маха по направлению и тангажу, что делает ее перехват невозможным.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: kosmolenta.com

Максимальная скорость боеголовки составляет 15 чисел Маха, а большая часть ее полета проходит на высоте около 100 км.

Существование этого оружия подтвердил в своем интервью Генеральный директор ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

Борис Обносов назвал тему по «4202» закрытой и дал понять, что для создания такого оружия нужна системная работа, которая уже ведется.

Читайте также: Секретный «Объект 4202»: СМИ нашли подтверждение разработки в России гиперзвукового оружия

 

 
 
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Гиперзвуковые технологии предполагают движение со скоростью от 5 Махов или 6120 км/ч.

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